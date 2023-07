Ryan Gosling somente aceitou papel em Barbie após receber um "sinal"

Ryan Gosling interpreta Ken no filme "Barbie", mas admitiu só ter aceitado o papel após receber um sinal; conheça a história!

O filme Barbie, de Greta Gerwig, finalmente está entre nós! E no longa mais esperado do ano - que estreou nesta quinta-feira, 20 - o ator Ryan Gosling ficou responsável por dar vida a Ken, namorado de Barbie e um dos bonecos mais icônicos do mundo. Contudo, o astro somente aceitou o papel após receber um "sinal" do universo.

Em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon em 2022, Gosling admitiu que tinha gostado muito do roteiro de Gerwig e de seu parceiro, Noah Baumbach. O ator até mesmo avaliou o trabalho como "o melhor roteiro que já li". Contudo, se ele tinha dúvidas sobre aceitar a proposta para viver o boneco, todas elas foram sanadas por um sinal.

"Eu saí no quintal e, você sabe onde eu encontrei o Ken, Jimmy? De bruços na lama, ao lado de um limão esmagado", contou o ator, que tirou foto do acontecimento para ter como evidência. "Isso é um sinal de que você tem que fazer esse filme", respondeu Jimmy Fallon rindo. Logo em seguida, Ryan disse que enviou a foto para a diretora Greta Gerwig e disse: "Eu serei o seu Ken, pois sua história deve ser contada."

Confira o trecho da entrevista:

Saiba o motivo para Ryan Gosling querer interpretar Ken

Em entrevista à revista People, Ryan Goslingcontou como as filhas reagiram à novidade e o que o levou a aceitar o papel. Segundo ele, as pequenas Esmeralda e Amanda - de 8 e 7 anos, respectivamente - não entenderam os seus motivos para querer viver o personagem no filme Barbie.

"Acredito que elas ficaram confusas do motivo para eu querer viver o Ken. Elas acham ele um inútil", destacou Ryan, que tem duas filhas com a atriz Eva Mendes, sua parceria desde 2011. Contudo, ele acrescenta que as meninas o ajudaram a se preparar para o papel.

"Minhas crianças foram minha introdução ao universo de Barbie. As crianças passaram meses em casa enquanto eu me preparava para isso. Então elas, inadvertidamente, também estavam se preparando", explicou o astro.