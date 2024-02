Estúdio toma atitude após Lindsay Lohan desaprovar piada em novo filme

Em nova adaptação do clássico "Meninas Malvadas", piada ofensiva dirigida a Lindsay Lohan leva estúdio a tomar decisão inusitada

Uma piada que magoou Lindsay Lohan no novo filme Meninas Malvadas: O Musical foi retirada do lançamento digital da produção. Assim que o musical chegou aos cinemas e a expressão "virilha de fogo" repercutiu nas redes, uma representante da eterna Cady Heron revelou que ela se sentiu mal ao tomar conhecimento das falas.

Em uma das cenas do filme, a personagem interpretada pela rapper Megan Thee Stallion faz a piada, reagindo à roupa natalina usada por Cady - vivida por Angourie Rice na nova produção - no show de talentos. "OK, então alguém me enviou esse look e eu pensei: 'Garotas gostosas, vamos voltar ao vermelho. A virilha de fogo do Y2K está de volta'", afirmou.

Após a exibição nas telonas, a assessora de Lindsay, Leslie Sloane, confirmou a frustração da famosa. "Lindsay ficou muito magoada e decepcionada com a referência no filme", declarou. Agora, com a versão distribuída nas plataformas digitais, a piada foi cortada e deixou em evidência apenas uma parte do trecho - "Vamos voltar ao vermelho".

A expressão remete a um episódio negativo na vida da atriz. O termo foi atribuído a ela em 2006 pelo herdeiro do petróleo, Brandon Davis. Quando saía de uma boate com as irmãs Paris Hilton e Nicky Hilton, ele deu um discurso ao TMZ sobre as partes íntimas da atriz, chamando-a de "fedorenta", "laranja" e apelidando-a de "virilha de fogo".

Paris, que tinha desavenças com Lindsay na época, foi vista rindo das piadas desagradáveis, o que alimentou ainda mais a rivalidade entre elas. O apelido rapidamente viralizou nas páginas de fofoca.

Quais medidas Lindsay Lohan está tomando?

Fontes revelaram ao Daily Mail que Lindsay Lohan já estava tomando as devidas providências para excluir a expressão do musical. O pai da atriz, Michael, culpou Tina Fey - que assina o roteiro e está no elenco das duas versões - por deixar que a fala fosse incluída no filme.

"A verdadeira menina malvada é Tina Fey. Ela escreveu e sabe que Lindsay ficou magoada com isso", iniciou ele. "O estúdio também está ciente sobre como Lindsay se sente. A coisa certa a fazer seria remover isso do filme. É completamente desnecessário e desrespeitoso", completou.

Michael também falou diretamente com o veículo, repudiando o ocorrido. "Enquanto eu adoraria fazer alguns comentários sobre Megan The Stallion e até sobre Tina ter permitido a inclusão desse trecho no filme, vou seguir por outro caminho e preservá-las", afirmou.

"Eu não me importo com quantos remakes de Meninas Malvadas' eles farão. Não importa, nunca serão como o original com Lindsay. O original e Lindsay são icônicos. Ao mesmo tempo em que estou feliz que Lindsay e Tina tenham se reencontrado, não consigo entender por que ela não fez uma sequência com o elenco original primeiro", desabafou o pai da atriz.