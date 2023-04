Esposa de Bruce Willis diz que era fã dele com Demi Moore: "Eu também gostava"

Em um story, Emma Heming afirmou que gostava de Bruce Willis e Demi Moore, sua ex-esposa, como um casal

A esposa do ator Bruce Willis (68), Emma Heming (44), se mostrou gente como a gente ao dizer que shippava um casal. No entanto, a surpresa é que parte dessa dupla romântica era o próprio marido.

Em seu Instagram, a modelo compartilhou uma foto dele com a atriz Demi Moore, com quem ele foi casado por 13 anos. Juntos, eles têm três filhos: Rumer, Tallulah e Scout.

Na legenda do story, a atual esposa escreveu: "Sim, eu também. Eu também gostava deles juntos". Em um vídeo em que os dois renovam os votos após 10 anos casados, Emma ainda agradeceu Demi pelo vídeo da cerimônia na legenda, ou seja, a maturidade está mais do que presente na relação das duas.

Vale lembrar que agora as duas têm uma missão em comum, cuidar do ator que foi diagnosticado com demência recentemente. A atriz teria até mesmo se mudado para a casa da família para cuidar do pai de seus filhos.

Entenda a doença enfrentada por Bruce Willis:

No início do ano, os fãs de Bruce Willis ficaram chocados depois que a família do ator revelou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença degenerativa.

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro e acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala.