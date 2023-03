Esposa de Bruce Willis diz que amigos se afastaram após diagnóstico: "Não é fácil"

Emma Heming faz live para conscientizar sobre a doença do marido, Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal

Em fevereiro deste ano, a família de Bruce Willis (68) revelou que o ator, conhecido por seus papéis em 'Duro de matar' e 'Pulp Fiction', foi diagnosticado com uma doença degenerativa chamada demência frontotemporal. No último domingo, 26, Emma Heming (44), esposa do astro, fez uma live para trazer mais conscientização sobre o tema.

Em seu Instagram, a modelo, que é casada com o ator há 14 anos, teve um bate papo sincero com uma especialista no tratamento da doença. Além de explicar detalhes clínicos da demência, Emma também usou o espaço para desabafar sobre algumas dificuldades e mudanças na rotina do casal, incluindo a reação de pessoas próximas.

Durante a live, a modelo chegou a revelar que alguns amigos se afastaram após a descoberta da doença: “Tenho menos amigos, porque não é fácil falar sobre isso. É um território novo para mim”, confessou. Nos comentários, vários fãs do ator agradeceram as informações e alguns chegaram a desabafar sobre o diagnóstico de familiares.

Essa não foi a primeira live que Emma fez sobre o tema. No início da semana passada, ela também usou o Instagram para ter uma bate papo com outra especialista no tratamento da doença: “Ainda estou tentando entender como será, mas o objetivo é educar e empoderar todos nós que passamos por isso e outras pessoas”, ela explicou o motivo por trás das lives.

Entenda a doença enfrentada por Bruce Willis:

No início do ano, os fãs de Bruce Willis ficaram chocados depois que a família do ator revelou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença degenerativa.

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro e acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala.