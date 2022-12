Escalação de atriz negra gerou ataques racistas à Disney; relembre caso

Atriz e cantora Halle Bailey foi alvo de racismo após Disney divulgar trailer do live-action de A Pequena Sereia

Desde que foi anunciada como a protagonista do live-action de A Pequena Sereia, a atriz e cantora Halle Bailey (22) nunca foi uma unanimidade entre o público e crítica. No entanto, em outubro deste ano ela passou a sofrer ainda mais com ataques racistas após a Disney divulgar o primeiro teaser da produção .

No trailer em questão, Halle já aparece caracterizada como Ariel e cantando no fundo do mar. Mesmo com poucos segundos de duração, o vídeo foi o suficiente para gerar intensos debates e comentários negativos de partes dos fãs da personagem. Em sua maioria, pessoas foram racistas e questionaram a cor da pele da atriz.

Mas apesar dos ataques e críticas, as primeiras imagens de Halle como Ariel logo ganharam um contexto completamente diferente nas semanas seguintes. O trailer viralizou após diversas crianças negras ficarem surpresas ao verem a sereia sendo interpretada por uma atriz da mesma cor que elas .

O desdobramento do trailer acabou emocionando a artista, que compartilhou em seu Instagram um compilado de reações fofíssimas de algumas crianças. Ela aproveitou para agradecer o carinho dos fãs após ser alvo de ataques.

"As pessoas têm-me enviado estas reações durante todo o fim de semana e estou verdadeiramente admirada. Ver as reações destas crianças me deixa tão emocionada. Isso significa o mundo para mim. Obrigado a todos pelo apoio inabalável", escreveu Halle nas redes sociais.

QUEM É HALLE BAILEY?

A artista iniciou sua carreira como atriz, mas foi como cantora que ela conquistou fama internacional. Ao lado de sua irmã mais velha, Chloe Bailey (24), ela formou a dupla Chloe x Halle. As duas foram descobertas por Beyoncé (41) ainda na adolescência e logo passaram a integrar a gravadora da diva pop, a Parkwood Entertainment. As duas, inclusive, já foram indicadas ao Grammy por cinco vezes.

Ela também já atuou nos filmes Last Holiday e Let It Shine. No ano de 2013 ela também fez uma participação especial na série Austin & Ally. Posteriormente ela também apareceu na série Grown-ish, desta vez contracenando com sua irmã.