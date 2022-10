Thelma Assis se transforma em sereia para festa de Halloween: "Representatividade"

Ex-BBB Thelma Assis se transformou na Pequena Sereia para uma festa fantasia, e aproveitou para falar de representatividade

24/10/2022

Na última semana, o Halloween da cantora Pabllo Vittar (28) agitou a capital paulista, e diversas celebridades marcaram presença, incluindo a ganhadora do BBB 20, Thelma Assis (37), que elegeu uma fantasia criativa para a festa.

Para a ocasião especial, Thelma Assis se transformou na 'Pequena Sereia', animação famosa da Disney que vai ganhar um live-action. Belíssima, Thelminha surgiu encantadora com a fantasia escolhida para a noite.

Em seu perfil do Instagram, Thelma Assis compartilhou diversas fotos mostrando sua transformação e aproveitou para falar da importância da representatividade: "Ontem me vesti de Pequena Sereia para o #HalloweendaPabllo. Pra quem cresceu conseguindo se identificar com as histórias de princesas na infância, pode ser um pouco difícil entender o tamanho do impacto que o novo filme da Ariel com a @hallebailey representa", iniciou.

"Assistir aos vídeos das crianças pretas assistindo ao trailer me emocionou muito em saber que hoje conseguimos, cada vez mais, nos vermos em todos os espaços. É sobre representatividade e sonhos. Que delícia entrar nesse universo lúdico! Vai ter um montão de Sereias pretas sim!", finalizou Thelminha.

Veja a fantasia de Thelma Assis:

SEMANA DE MODA

Thelma compareceu à Semana de Moda em Paris, na França. O evento neste ano foi realizado de 26 de setembro a 04 de outubro. Ela surgiu na janela da capital francesa em clique para o Instagram, com um vestido elegante vermelho e preto todo rendado. Para completar, ainda usava uma bota preta que ia até antes do seu joelho.

Para a Glamour, Thelma contou como foi a experiência de ir à Paris. "Foi incrível, minha primeira semana de moda internacional. Eu já tinha tido contato com esse universo da moda que eu amo, no SPFW, na casa de criadores, agora pra prestigiar o desfile da Balman, é algo único".