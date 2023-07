Elegante, Margot Robbie rouba as atenções com look da Barbie dos anos 60

Protagonista do filme da boneca mais famosa do mundo, Margot Robbie rouba a cena com look dos anos 60

Nesta quarta-feira, 12, a atriz Margot Robbie, protagonista de um dos filmes mais esperados do ano, Barbie, roubou todas as atenções durante a première do longa que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Ao lado de Ryan Gosling, que vive o famoso boneco Ken na produção de Greta Gerwig, a artista posou com um look inspirado na boneca durante os anos 60.

O vestido em questão que a atriz elegeu para a première europeia do filme foi desenhado pela designer de moda Vivienne Westwood, fazendo referência ao icônico produto Enchanted Evening Barbie, dos anos 1960. A boneca já ganhou outras versões relançadas, mas a mais famosa continua sendo a da década de 60.

Para completar o look, o estilista de Margot Robbie, Andrew Mukamal, apostou em um salto alto transparente bem chique, mantendo a elegância lá nas alturas, feito pela marca de luxo Christian Louboutin. Coadjuvante da atriz durante o filme, Ryan Gosling apostou em um terno todo azul com a camisa aberta.

Margot Robbie e Ryan Gosling - Créditos: Getty Images

Margot Robbie revela ser confundida com atriz de Sex Education

Margot Robbie, estrela de Barbie, é constantemente confundida com a atriz Emma Mackey, protagonista da série Sex Education, da Netflix. Então, a intérprete da boneca mais famosa do mundo desistiu de contrariar seus fãs que ainda não perceberam que não são a mesma pessoa, tomando uma decisão simples para quando a confusão acontece. Durante uma entrevista para o Buzzfeed, Margot explicou que as pessoas costumam confundir ela com Mackey. “Quando as pessoas vêm e dizem: 'Eu te amei em Sex Education', eu apenas digo: 'Muito obrigada'”, brincou a atriz. Alguns rumores da internet ainda fizeram com que os internautas acreditassem que as atrizes iriam contracenar em Barbie, como uma forma de esquete dentro do longa. Porém, os diretores acabaram mudando de ideia depois de perceber que não ia dar certo.

“Nós íamos fazer toda essa piada sobre sermos parecidas. Mas assim que nos vestimos como nossas Barbies, ficamos meio que... não nos parecemos tanto, afinal”, explicou a atriz, que logo irá estrear seu filme, provavelmente um dos mais esperados do ano de 2023.

