'Duna' se destaca e leva maior número de prêmios do Oscar 2022; confira lista de vencedores!

os melhores do cinema!

'No Ritmo do Coração' ganha Melhor Filme, mas 'Duna' sai na frente com 6 estatuetas no Oscar 2022; veja quem ganhou

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 21h59

No último domingo, 27, aconteceu a 94ª edição do Oscar, a maior premiação de cinema do mundo.

Com abertura marcante de Beyoncé (40), que deixou uma homenagem ao filme King Richard: Criando Campeãs ao cantar Be Alive, o evento enalteceu o trabalho de grandes produtores, diretores e artistas.

O grande destaque da noite ficou para o filme Duna, dirigido por Denis Villeneuve, indicado a 10 categorias, que levou para casa 6 estatuetas, das quais 4 foram entregues antes mesmo da transmissão ao vivo. Seu grande destaque, levando em consideração as categorias que venceu, foi pela produção em qualidade altíssima.

Apesar disso, quem acabou chamando atenção dos especialistas foi CODA - No Ritmo do Coração, que levou o Oscar de Melhor Filme. Os destaques em atuação ficam para Will Smith (53), Melhor Ator por sua performance em King Richard: Criando Campeãs, e Jessica Chastain (44), Melhor Atriz por Os Olhos de Tammy Faye.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores do Oscar 2022:

MELHOR FILME

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe Para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

MELHOR DIREÇÃO

Kenneth Branagh, por Belfast

Ryûsuke Hamaguchi, por Drive My Car

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Jane Campion, por Ataque dos Cães

Steven Spielberg, por Amor, Sublime Amor

MELHOR ATOR

Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães

Andrew Garfield, por Tick, Tick... Boom!

Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth

MELHOR ATRIZ

Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman, por A Filha Perdida

Penélope Cruz, por Mães Paralelas

Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart, por Spencer

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Ciarán Hinds, por Belfast

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração

Jesse Plemons, por Ataque dos Cães

J.K. Simmons, por Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Jessie Buckley, em A Filha Perdida

Ariana DeBose, em Amor, Sublime Amor

Judi Dench, em Belfast

Kirsten Dunst, em Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Kenneth Branagh, por Belfast

Adam McKay, por Não Olhe Para Cima

Zach Baylin, por King Richard: Criando Campeãs

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Eskil Vogt & Joachim Trier, por A Pior Pessoa do Mundo

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Siân Heder, por No Ritmo do Coração

Ryûsuke Hamaguchi & Takamasa Oe, por Drive My Car

Jon Spaiths, Denis Villeneuve & Eric Roth, por Duna

Maggie Gyllenhaal, por A Filha Perdida

Jane Campion, por Ataque dos Cães

MELHOR FOTOGRAFIA

Greig Fraser, por Duna

Dan Lautsen, por O Beco do Pesadelo

Ari Wegner, por Ataque dos Cães

Bruno Delbonnel, por A Tragédia de Macbeth

Janusz Kominski, por Amor, Sublime Amor

MELHOR TRILHA SONORA

Nicholas Britell, por Não Olhe Para Cima

Hans Zimmer, por Duna

Germaine Franco, por Encanto

Alberto Iglesias, por Mães Paralelas

Jonny Greenwood, por Ataque dos Cães

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Be Alive" (King Richard: Criando Campeãs)

"Dos Oruguitas" (Encanto)

"Down to Joy" (Belfast)

"No Time to Die" (007 - Sem Tempo Para Morrer)

"Somehow You Do" (Four Good Days)

MELHOR EDIÇÃO

Hank Corwin, por Não Olhe Para Cima

Joe Walker, por Duna

Pamela Martin, por King Richard: Criando Campeãs

Peter Sciberras, por Ataque dos Cães

Myron Kerstein & Andrew Weisblum, por Tick, Tick... Boom!

MELHOR FIGURINO

Jenny Beavan, por Cruella

Massimo Cantini Parrini & Jacqueline Durran, por Cyrano

Jacqueline West & Robert Morgan, por Duna

Luis Sequeira, por O Beco do Pesadelo

Paul Tazewell, por Amor, Sublime Amor

MELHOR CABELO & MAQUIAGEM

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Patrick Vermette, por Duna

Tamara Deverell, por O Beco do Pesadelo

Grant Major, por Ataque dos Cães

Stefan Decbant, por A Tragédia de Macbeth

Adam Stockhausen, por Amor, Sublime Amor

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM LONGA-METRAGEM

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (... ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada)

Writing with Fire

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA METRAGEM

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Ben Azir

When We Were Bullies

MELHOR ANIMAÇÃO EM LONGA METRAGEM

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA METRAGEM

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MELHOR CURTA METRAGEM EM LIVE-ACTION

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

MELHOR SOM

Belfast

Duna

007 - Sem Tempo Para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Duna

Free Guy: Assumindo o Controle

007 - Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa