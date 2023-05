Deo Garcez lança documentário e reflete sobre debate racial na TV: "Luta ancestral"

Em entrevista à CARAS, Deo Garcez falou sobre documentário e apontou novela como produto importante na luta contra o racismo no Brasil

O ator Deo Garcez (55) estreia nesta sexta-feira, 13, o documentário Branquitude Brasileira, o qual faz a narração e também assina como produtor executivo. Segundo o artista, o projeto é uma forma de refletir sobre uma "luta ancestral" contra o racismo no Brasil.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Deo falou como a produção pode ajudar a diminuir o racismo no nosso país, que constantemente se torna palco de grandes discussões sobre casos de discriminação racial. "Esse documentário é um grito de alerta, um instrumento de luta anti racista" , disse.

"A gente tem essa questão didática, mas ao mesmo tempo sem ser chato. Porque a gente faz esse contraponto com a realidade do Brasil de hoje, fazendo uma comparação com minha história de auto superação", disse o ator.

Deo completou afirmando que seu depoimento no documentário serve para apontar os reflexos que o racismo têm na vida das milhares de pessoas negras brasileiras.

"Então é um didático necessário, onde a gente contextualiza com o Brasil de hoje e minha própria história, que é a história de infinitas quantidades de pessoas que são atingidas pelo racismo e lutam pela igualdade de direitos", declarou.

Com direção e roteiro de Antonio Tostes, o projeto traça um panorama dos 200 anos de Independência do Brasil e mostra como a construção da nossa identidade foi forjada pelo branco ressaltando seu próprio heroísmo e perpetuando suas vantagens.

Branquitude Brasileira será exibido em duas sessões, às 16h e 19h no projeto cine-debate do CCCJF (Centro Cultural Justiça Federal). Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo Sympla.

REPARAÇÃO HISTÓRICA NA TELEVISÃO

Destaque em diversas telenovelas de sucesso, Deo Garcez tem celebrado as conquistas que os atores negros têm conseguido na industria cultural brasileira. Professor de teatro, ele afirmou que discutir racismo em novelas é algo necessário: "É importante que nunca esqueçamos da necessidade de abordar esse tema. É delicado, mas é fundamental, porque a luta pela igualdade de direitos é permanente ".

Em meio ao sucesso de tramas como Vai na Fé e Amor Perfeito, folhetins da TV Globo que contam com elenco majoritário de pessoas negras, o artista disse que este é o resultado de uma luta ancestral de grandes nomes da comunidade.

"Eu vejo o momento atual como muito importante, muito significativo e de agradecimento, mas também de constatação de uma luta ancestral, abolicionista e de movimentos negros. Para que a gente chegasse até aqui, existiu Ruth de Souza, Zezé Motta, Antônio Pitanga e tantos outros que já partiram ", declarou.

Segundo Deo, chegou a hora de ver atores negros sendo reconhecidos pelo seu ótimo trabalho: "É fundamental que haja essa reparação. E a gente está muito feliz, muito contente. E que seja colocado cada vez mais protagonistas como Sheron Menezes".