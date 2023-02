Elísio Lopes Jr. estreia como autor de novelas e defende representatividade: 'Posicionamento'

Em Amor Perfeito, Elísio Lopes Jr. quer contar uma história de amor interracial longe de estereótipos racistas

Coautor da novela Amor Perfeito, nova trama do horário das 18 horas da TV Globo, Elísio Lopes Jr. (44) tem se mostrado peça fundamental para o novo posicionamento da emissora quanto a questões raciais . Através de uma história que fala sobre o amor interracial, ele pretende mostrar um lado pouco abordado na televisão.

Em entrevista à CARAS Brasil, o baiano, que é primo do ator Lázaro Ramos, defendeu a busca por mais representatividade dentro e fora da televisão. Ele afirmou que a contratação de autores pretos faz total diferença na hora de contar histórias que envolvem pessoas negras.

"É muito diferente você ler um texto escrito por um autor preto e você ler um texto escrito por um autor que não tem essa vivência. Porque existe uma tendência quando os personagens pretos estão em cena, eles estarem falando do que o branco vê do preto, que é exatamente a questão do racismo. E a existência do preto vai muito além do racismo”, declarou ele, que foi roteirista dos filmes Medida Provisória e da continuação de Ó Paí Ó.

O artista também aproveitou para refletir sobre o valor cultural que as novelas têm na vida dos brasileiros. Ele afirmou que é importante entregar narrativas responsáveis, dispostas a educar e promover uma melhora social .

"Tudo que a gente faz é posicionamento político, sim. Eu tenho a convicção de que a gente não transforma nada se a gente não transformar as narrativas, a forma de contar as histórias. E se você está morando num país como o Brasil, onde o maior produto de entretenimento que entra na casa das pessoas diariamente, que forma opinião, forma estética, forma aceitação e negação, que é a novela, é muito feio se você não encara esse desafio de colocar é narrativas responsáveis diariamente da casa das pessoas ", disse.

Quanto ao papel que deve assumir nos próximos anos dentro da TV Globo, Elísio foi direto e garantiu que não será responsável por promover tramas que reforcem estereótipos racistas da população negra. "Eu quero, desejo e almejo poder construir na teledramaturgia personagens que beijam, que amam, que são felizes, que têm objetivos próprios, que são vilões, mocinhos, pobres e ricos, com sua existência humana, humanizados, com alma", afirmou

"Se o racismo, que faz parte da história do nosso país e que atravessa a nossa existência, tiver sentido e passar ali, na vida do personagem, ele vai ser retratado. Mas se não é necessário, eu não gostaria que o público me visse no lugar da vitimização, nem do algoz , nem retratando e reforçando estereótipos de dor que já foram contados muitas vezes", finalizou.