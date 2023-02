Confira os bastidores do SAG Awards 2023

A premiação do SAG Awards 2023 contou com bastidores e arrancou suspiros e risadas do público, confira

Neste último domingo, 26, aconteceu a importante premiação do SAG Awards 2023, voltada para premiar as melhores performances em séries e filmes de 2022. O tradicional evento organizado pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos aconteceu no Fairmont century Plaza, em Los Angeles, e contou com a entrega dos prêmios e momentos muito engraçados nos bastidores entre os atores e atrizes.

O filme "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", recebeu 4 prêmios das cindo indicações. A atriz Michelle Yeoh recebeu o prêmio de Melhor Atriz e com a estatueta recebeu também um beijão da atriz Jamie Lee Curtis, sua colega de casting, que recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante! Outra série que recebeu um destaque especial nessa premiação foi o sucesso The White Lotus, série que ganhou como Melhor Elenco, e ainda contou com um beijo das estrelas do programa, Meghann Fahy e Haley Lu Richardson! Haley também deu muitas risadas com seus colegas de elenco ao cair no tapete vermelho durante uma das fotos!

Outra presença ilustre no evento foi a atriz Christina Applegate. A famosa foi diagnosticada com Esclerose Múltipla em 2021, e por conta de suas condições de saúde decidiu dar um tempo das cerimônias e produções cinematográficas. Para finalizar com chave de ouro, ela anunciou em uma entrevista pouco tempo antes que esta seria a última premiação que ela iria.

