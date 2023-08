Comédia romântica com Justin Timberlake e Mila Kunis ganhará versão brasileira

A comédia romântica “Amizade Colorida”, estrelando Justin Timberlake e Mila Kunis vai ganhar uma versão brasileira

Nesta quarta-feira, 16, foi noticiado que uma comédia romântica americana, que estrela Justin Timberlake e Mila Kunis, ganhará uma versão brasileira. O filme original é intitulado “Amizade Colorida” e foi lançando em 2011.

De acordo com o site americano Deadline, a versão brasileira de “Amizade Colorida” será dirigida por Rafael Gomes. Em seu currículo, Rafael tem filmes como “Tapa na Pantera”, “45 dias sem você” e “Meu álbum de amores”.

E quem estrelará o filme que inicialmente estrelava o cantor e ex-integrante da banda N’Sync e a atriz que é casada com Ashton Kutcher, na versão brasileira será Maria Bopp e Ícaro Silva. Maria ganhou reconhecimento na internet com vídeos de humor virais, mas também trabalhou em séries como “Me Chama de Bruna”, “As Seguidoras” e “Novela”, com Mônica Iozzi e Miguel Falabella.

Ícaro Silva, que fará o interesse amoroso de Maria, já atuou em séries como “Sob Pressão” e “Coisa Mais Linda”. Ele também participou de diversas novelas da Rede Globo como “Verdades Secretas”, “Verão 90” e mais recentemente “Cara e Coragem”, onde interpretou o vilão Leonardo.

“Amizade Colorida” girará em torno de Julia, uma recrutadora de São Paulo que contrata Daniel, que é um diretor de arte de Salvador, para fazer uma entrevista de emprego em uma grande empresa de tecnologia. Inicialmente indeciso se deveria aceitar a proposta, Daniel acaba indo para São Paulo, onde passa o dia com Julia. Em pouco tempo, a amizade dos dois vira uma amizade colorida. Comparando com o filme de 2011, a história é a mesma, apenas mudanças de nome e cidades foram feitas.

Shebnem Askin, que é produtora criativa e chefe da Sony Pictures Internacional, comentou sobre a produção brasileira que se baseia no filme americano. “Sempre estamos procurando por conteúdo autêntico e diverso no Brasil”, disse ela. A produtora americana ainda comentou: “Amizade Colorida trará para o público um novo filme para se apaixonar”.

Ângela!

Falando em novos filmes brasileiros, nesta última terça-feira, 15, aconteceu no Festival de Gramado a pré-estreia do filme Ângela, estrelado por Isis Valverde e que conta a história da socialite Ângela Diniz. Em 1976, a famosa foi assassinada por seu namorado Doca Street na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro.

Para a pré-estreia do filme, Isis apostou em um look composto por um vestido Maison Alaia, uma lingerie preta, cinto de couro e um sapato preto em formato de coração. Todo o visual da estrela foi avaliado em cerca de R$ 28 mil.

Isis também encantou ao surgir com seu filho Rael, de quatro aninhos. O menino que é fruto de um antigo relacionamento da atriz mineira com o diretor André Resende, estava esbanjando fofura em um look all-black composto por camiseta de manga longa e calça.