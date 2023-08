“Novela”: série homenageia a dramaturgia com roteiro repleto de referências e elenco afiado

“Novela”, série estrelada por Mônica Iozzi e Miguel Falabella para o Prime Video, homenageia as novelas brasileiras; leia a crítica

A primeira novela que eu me lembro de ter acompanhado por completo foi Viver A Vida, trama de Manoel Carlos lançada em 2010. Me recordo de polêmica Helena de Taís Araújo, das tramas melodramáticas dos personagens e daquele Leblon idealizado. E sei que todo brasileiro tem uma lembrança assim com alguma trama.

Por isso, a minha curiosidade ao saber do lançamento da série Novela, criada por Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco e disponível na plataforma de streaming Prime Video. Ela satiriza, brinca e cutuca as novelas brasileiras. Produzir algo que trata de uma das paixões brasileiras, que está intrínseco na nossa cultura, é arriscado. Mas a ousadia vale a pena.

Na série acompanhamos Isabel, interpretada por Monica Iozzi, uma jovem autora que escreve uma novela com a ajuda do mentor Lauro Valente, vivido por Miguel Falabella. Porém, a jovem escritora é ludibriada pelo vilão que rouba a sua novela. No dia da estreia de “Rebote do Destino”, trama fictítica, Isabel comparece à festa da emissora, e por algum motivo inexplicável acaba entrando na própria trama.

A criatividade do roteiro da série com oito episódios de cerca de 30 minutos traz um elenco de peso, Mônica Iozzi brilha como a protagonista. Quem já assistiu alguns dos trabalhos da atriz ou acompanhou seu período áureo a frente do Video Show já sabe que seu timing cômico é certeiro. Miguel Falabella consegue entregar muito em cenas dramáticas, com destaque em uma cena em que toca uma música em um piano no estúdio de TV.

Mas, quem rouba a cena em Novela são os atores coadjuvantes. Grandes nomes da televisão como Suzy Rêgo, Herson Capri, Tarcísio Filho e Luana Xavier entregam atuações com um bom timing pra comédia e tateiam um drama, não tão sério, com maestria. Vale ressaltar que a maior parte destes atores tem que fazer dois papéis distintos, como atores da novela que está sendo protagonizada por Isabel e como os personagens de “Rebote do Destino”.

Mesmo com grandes nomes da televisão marcando presença na série, há também participações de novos talentos. Maria Bopp brilha ao fazer uma ex- participante de reality show que virou atriz de novela - não por acaso, ela tem o nome de Grazi. A série sabe aproveitar estes personagens coadjuvantes, e consegue trazer dramas do mundo real para balancear com a trama mais estapafúrdia da novela.

O roteiro de Novela poderia facilmente se apegar apenas na comédia, mas também se arrisca em momentos dramáticos. Há, porém, inconsistências no desenvolvimento de algumas tramas - como o desenvolvimento de algumas ideias.

Apesar desses percalços no roteiro, a série ainda se mantém interessante e ousada até seus últimos minutos. No penúltimo episódio há inclusive uma virada - a metalinguagem presente impulsiona a emoção deste twist.

Produção também chama atenção

A fotografia da séria também merece um destaque. O filtro de cores explosivas usado nas cenas da novela fictícia consegue colocar o espectador no clima das tramas clássicas dos anos 80 e 90 - os figurinos também chamam a atenção pelo cuidado com os detalhes.

Novela é mais uma produção para streaming do Porta dos Fundos, e, muitas vezes, o espectador pode se lembrar do canal do YouTube de comédia por certas piadas com uma característica muito parecidas aos vídeos da internet. A estética também dialoga com o fenômeno.

Além de sátiras e cutucadas, Novela é uma homenagem leve e despretensiosa, com a presença de várias referências que quem é fã da teledramaturgia brasileira com certeza irá reparar. Minha esperança é que a produção seja renovada para uma próxima temporada, já que os criadores terão muitas questões para resolver a partir do oitavo episódio. Se você cresceu assistindo novelas, é hora de separar um tempinho e rir com a série de João Falcão.