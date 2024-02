Cillian Murphy revela motivo de recusar fotos com fãs

Em entrevista recente, Cillian Murphy refletiu sobre sua popularidade e explicou o por que se recusa a tirar fotos com os fãs

Estrela de Oppenheimer, Cillian Murphy compartilhou em entrevista recente à GQ britânica que prefere a vida longe dos holofotes e explicou o motivo de recusar tirar fotos com fãs, mesmo no auge de sua popularidade.

A carreira de Cillian teve início em 1996, mas se estabeleceu a partir de suas parcerias com Christopher Nolan na trilogia de Batman, no qual interpretou o vilão Espantalho. Entretanto, de acordo com o próprio artista, tudo mudou quando ele estrelou em Peaky Blinders como o líder de gangues Tommy Shelby.

"Para mim, parece que [a fama] sempre acontece em ondas. Quando "Peaky" estava no auge, você sentia uma energia diferente ao redor, andando por aí, um pouco como eu sinto agora [com 'Oppenheimer'] - mas então ela se acalma novamente. Isso meio que vem em ondas", refletiu o ator. "E então você não tem nada no cinema há muito tempo e as pessoas esquecem disso. Parece que é assim, e você meio que anda assim, e então as coisas voltam ao normal", pontuou.

Para lidar com as idas e vindas da fama e manter sua vida um tanto quanto "anônima", Murphy decidiu deixar de tirar fotos com fãs. Aos olhos dele, ter uma experiência com os espectadores de seu trabalho tem maior importância.

"Eu não tiro fotos. Depois que comecei a fazer isso, minha vida mudou. Só acho que é melhor dizer olá e conversar um pouco. Eu digo isso para muitas pessoas, você sabe, amigos meus, atores, e eles ficam tipo: 'eu me sinto tão mal'. Mas você não precisa de um registro fotográfico de todos os lugares onde esteve em um dia".

Cillian também destacou que apesar do sucesso como ator, ele prefere a vida longe dos holofotes e optou por fazer apenas um filme por ano. "Tenho alguns amigos que são atores, mas a maioria deles não é. A maioria dos meus amigos não está no ramo. Eu também adoro não trabalhar", justificou ele.

O artista afirmou que a vida relativamente "comum" também serve como pesquisa para suas performances na carreira. "Eu acho que para mim muita pesquisa como ator é apenas viver e ter uma vida normal fazendo coisas normais e apenas ser capaz de observar, e estar, nesse tipo de fluxo adorável da humanidade. Se você não pode fazer isso porque está indo do festival de cinema para o set de filmagem e para as promoções... você está 'numa bolha'".

"Não estou dizendo que isso o torna melhor ou menos ator, mas é apenas um mundo no qual eu não poderia existir. Acho que seria muito limitante o que você pode experimentar como ser humano, entende?", concluiu Murphy.

