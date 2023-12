Causa da morte de Ryan O’Neal é revelada em certidão de óbito

Certidão de óbito do ator Ryan O’Neal é revelada pela imprensa internacional e revela qual foi a causa da morte do artista

A morte do ator Ryan O’Neal aconteceu há duas semanas e a causa da morte foi revelada pela imprensa internacional neste domingo, 24. De acordo com o site da Revista People, ele faleceu no dia 8 de dezembro de forma pacífica.

A causa da morte foi a insuficiência cardíaca congestiva, informou a certidão de óbito dele. O artista já sofria de cardiomiopatia, que afeta o músculo cardíaco e dificulta o bombeamento do sangue, há alguns anos. Além disso, ele também já lutou contra a leucemia crônica em 2001 e teve câncer de próstata em 2012.

A morte dele aconteceu no centro médico de Saint John’s Health Center, em Los Angeles, Estados Unidos, e o corpo dele foi enterrado no Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary.

O ator deixou os filhos: Tatum, de 60 anos, Griffin, de 59 anos, Patrick, de 56 anos, e Redmond, de 38 anos.

A causa da morte do ator Matthew Perry

A causa da morte de Matthew Perry foi divulgada nesta sexta-feira, 15. O ator, de 54 anos, morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", de acordo com o site TMZ. Conhecida também como ketamina, trata-se de um anestésico geral utilizado em procedimentos cirúrgicos, utilizado, em doses mínimas, no tratamento da depressão e usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.

O relatório toxicológico do Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles, concluiu que Perry, que foi encontrado na piscina de sua casa na cidade americana no dia 28 de outubro, havia tomado terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade uma semana e meia antes de sua morte.

Segundo o médico legista, a cetamina causou superestimulação cardiovascular e depressão respiratória. Os fatores que contribuíram para a morte do ator de Friends incluem ainda afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina, que é usada no tratamento contra opioides - Matthew falava abertamente sobre sua luta contra o vício em drogas.