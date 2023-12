Causa da morte de Matthew Perry é revelada; descubra

Matthew Perry ficou conhecido por 'Friends'; ator de 54 anos foi encontrado na piscina de sua casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro

A causa da morte de Matthew Perry foi divulgada nesta sexta-feira, 15. O ator, de 54 anos, morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", de acordo com o site TMZ. Conhecida também como ketamina, trata-se de um anestésico geral utilizado em procedimentos cirúrgicos, utilizado, em doses mínimas, no tratamento da depressão e usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.

O relatório toxicológico do Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles, concluiu que Perry, que foi encontrado na piscina de sua casa na cidade americana no dia 28 de outubro, havia tomado terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade uma semana e meia antes de sua morte.

Segundo o médico legista, a cetamina causou superestimulação cardiovascular e depressão respiratória. Os fatores que contribuíram para a morte do ator de Friends incluem ainda afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina, que é usada no tratamento contra opioides - Matthew falava abertamente sobre sua luta contra o vício em drogas.

O legista não encontrou evidências de álcool, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP ( Fenciclidina, conhecida como pó de anjo) ou fentanil na autópsia no ator - após sua morte, a polícia não encontrou nenhum narcótico ilícito em sua casa em Pacific Palisades, um bairro nobre de Los Angeles.

Ainda segundo o TMZ, o relatório do médico legista diz que Perry vinha se submetendo à terapia de infusão de cetamina há algum tempo, mas seis meses antes de falecer, um novo médico decidiu que Perry estava bem o suficiente para não precisar do tratamento com tanta frequência. O relatório não diz com que frequência o astro recebia terapia de infusão de cetamina nos meses anteriores à sua morte.

O QUE É A CETAMINA?

A ketamina ou cetamina é também conhecida como Special K e é um anestésico. No Brasil, ela foi aprovada em novembro de 2020 pela Anvisa como medicamento para depressão, exclusivamente em hospital ou clínica de saúde e na presença de um profissional de saúde.

Por conta de seu efeito, a cetamina é uma das drogas utilizadas no “Boa noite, Cinderela”, de acordo com o Ministério Público do Paraná. Ela tem efeitos alucinógenos, proporcionando ao usuário a sensação de estar fora do seu corpo.

Matthew Perry sonhava em criar instituição para ajudar dependentes químicos

Antes de sua partida, Matthew decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional em sua biografia, sem fugir de sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e das múltiplas internações ao longo da carreira. O ator chegou a relatar que teve sérios problemas de saúde por conta da dependência, mas que encontrou forças para se recuperar.

Segundo o TMZ, o ator tinha o sonho de montar uma fundação para ajudar pessoas que abusam de substâncias.