Antes de morrer, Matthew Perry sonhava em criar instituição para ajudar dependentes químicos

Segundo fontes, familiares de Perry cogitam transformar sonho do astro, que morreu no último sábado, 28, em realidade

De acordo com o site TMZ, o ator Matthew Perry, que morreu no sábado, 28, tinha o sonho demontar uma fundação para ajudar pessoas que abusam de substâncias. O astro de Friends, seguia em recuperação após passar por aproximadamente 15 vezes por reabilitação.

Antes de sua partida, Matthew decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional em sua biografia, sem fugir de sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e das múltiplas internações ao longo da carreira. O ator chegou a relatar que teve sérios problemas de saúde por conta da dependência, mas que encontrou forças para se recuperar.

Segundo o site, Perry teria confidenciado a amigos que gostaria que a fundação fosse nos moldes da Betty Ford Center, que fica em Palm Springs, na Califórnia, e que foi fundada pela ex-primeira dama americana Betty Ford.

De acordo com o veículo, os amigos e entes queridos de Perry ainda esperam transformar seu sonho em realidade. O astro já havia fundado uma instalação de vida sóbria para homens, chamada Perry House, que dirigiu de 2013 a 2015.

Ainda segundo os amigos, Matthew gostaria que esse tipo de ajuda fizesse parte do seu legado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matthew Perry (@mattyperry4)

O que aconteceu com Matthew Perry?

A causa da morte de Matthew Perry permanece em mistério, já que a autópsia do ator foi considerada inconclusiva. No entanto, foram revelados novos detalhes sobre a partida do artista, que foi encontrado sem vida neste sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações apuradas pela CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.

Elenco de Friends fala pela primeira vez sobre a morte de Matthew Perry

Agora, os colegas dele na série Friends falaram pela primeira vez sobre a morte dele, que faleceu aos 54 anos. Em um comunicado oficial, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer lamentaram a morte precoce do colega de elenco.

“Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda inconsolável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”,informaram em mensagem enviada ao site da Revista People.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)