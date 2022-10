Camila Queiroz e Klebber Toledo vão protagonizar a adaptação de 'Procura-se um marido'

'Procura-se', comédia romântica protagonizada por Camila Queiroz e Klebber Toledo será lançada em 25 de novembro

Redação Publicado em 26/10/2022, às 13h39

Tem novidade na área para os fãs de comédia romântica! Procura-se, filme estrelado por Klebber Toledo (36) e Camila Queiroz (29), será lançado dia 25 de novembro na HBO Max e teve seu pôster oficial divulgado.

A obra que tem o casal como protagonistas é uma adaptação do livro de Carina Rissi. Na trama, Camila Queiroz interpreta a jovem aventureira Alicia, que acaba tendo sua vida transformada após a morte de seu avô, e a jovem só poderá receber sua herança se estiver devidamente casada.

Com a exigência do avô em seu testamento, Alicia segue com um plano maluco, ela procura por um marido falso, que vai ser intepretado por Klebber Toledo, para que possa receber sua herança.

Além da data de estreia, a HBO Max também divulgou o pôster oficial do filme. Na foto, Camila Queiroz e Klebber Toledo surgiram caracterizados como seus personagens, e encantaram os amantes da obra com o registro.

Confira o pôster oficial de 'Procura-se um Marido':

Camila Queiroz relembra a Angel na TV e discute assédio e vida fora da Globo

Recentemente, Camila Queiroz reviveu a ousadia de Angel no Club Yacht, em São Paulo. À CARAS, revelou gratidão à Globo e aos profissionais com quem trabalhou, além de abrir o jogo sobre assédio e a carreira fora da TV aberta.

"Ela [Angel] me trouxe até aqui. Vivia em Nova York, tinha uma carreira na moda e sentia necessidade de fazer coisas novas. Eu era obcecada por novelas. Quando fiz a Angel, minha vida se transformou. Tenho muita gratidão pelo diretor Mauro Mendonça Filho, que me profissionalizou como atriz, e o autor Walcyr Carrasco. Existia uma tensão de lançar uma atriz nova. Minha preocupação era superar as expectativas das pessoas que tinham confiado em mim. Precisava dar certo. E deu tão certo que teve a segunda parte", conta Camila.