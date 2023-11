Bruna Marquezine surge em novas fotos do filme Besouro Azul

Xolo Maridueña abre álbum de fotos dos bastidores do filme Besouro Azul e mostra a atriz Bruna Marquezine

Com o fim da greve dos atores de Hollywood, o ator Xolo Maridueña decidiu relembrar o seu trabalho no filme Besouro Azul, que foi lançado durante o período de paralisação. Nesta quinta-feira, 9, ele mostrou um álbum de fotos no Instagram com imagens dos bastidores da produção e mostrou momentos com a atriz brasileira Bruna Marquezine.

Nas imagens, Bruna apareceu em momentos de descontração com Xolo e o elenco durante as filmagens nos Estados Unidos.

Enquanto isso, na legenda, Xolo falou sobre o projeto. "Besouro Azul é sagrado para mim. Desde a família que você vê na tela até aquelas que eu fugi, este filme me derrubou e me reconstruiu de maneiras que nunca serei capaz de articular. Celebrar este momento a portas fechadas foi um dos momentos mais formativos da minha vida, mas me ajudou a perceber que não há cifrão, nem tweet, nem manchete, que possa quantificar o sentimento dentro de uma criança que vê sua ancestralidade como heróica. Isto é para toda a nossa criança interior. Obrigado a todos que apoiaram e se manifestaram. A resposta tem sido extremamente positiva e não passa uma semana sem pensar no Batalhão Besouro Azul!! Aqui estão algumas (de muitas) fotos desse filme!! Vocês são todos cabosres de super-heróis!", escreveu.

Cachê de Bruna Marquezine em Besouro Azul

'Besouro Azul', o mais recente lançamento da DC Studios, está conquistando não apenas fãs de quadrinhos, mas também a atenção da mídia, com novas revelações sobre os salários de seu elenco.

Bruna Marquezine, a estrela brasileira do filme, teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.