Bruna Marquezine se emociona ao ver trailer de seu filme no cinema

Atriz Bruna Marquezine é flagrada por irmã ao se emocionar enquanto via trailer de Besouro Azul no cinema

Muito orgulho! Na noite desta quarta-feira, 19, a atriz Bruna Marquezine se emocionou ao ver o trailer de Besouro Azul, seu primeiro filme em Hollywood, nas telonas do cinema. A famosa foi flagrada por sua irmã, Luana Maia, enquanto estavam em uma sessão de filme em uma sala.

Mesmo surgindo completamente orgulhosa de seu trabalho nas telonas norte-americanas, a atriz não está mais divulgando e nem mesmo falando sobre o filme em suas redes sociais. Isso se deus pois Bruna aderiu à greve dos atores do Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Através de seu perfil oficial no Instagram na última sexta-feira, Bruna compartilhou uma publicação, assim como outros artistas do sindicato, falando que não vai divulgar seus projetos até o fim da paralisação. Na época, Marquezine pediu para que os fãs movimentem os cinemas e a bilheteria de Besouro Azul.

“Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o final da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que o Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês. Com amor, B", disse a atriz, à época.

Bruna Marquezine usa look vintage

Prestes a brilhar nos cinemas com o filme Besouro Azul, da DC Comics, a atriz Bruna Marquezine marcou presença em um evento internacional. Ela prestigiou a reinauguração de uma joalheria em Nova York, nos Estados Unidos, e caprichou na escolha do look para o evento.

A estrela mostrou o seu look nos stories do Instagram e ostentou toda a sua beleza. Ela apostou em um vestido vintage. A morena surgiu com um vestido tomara que caia preto com franjas de tule que é da grife Yves Saint Laurent. O modelito foi criado para a coleção de outono/inverno do ano de 1983. Bruna ainda usou joias luxuosas, incluindo brincos de 45 mil dólares, cerca de R$ 224 mil.