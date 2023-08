Bruna Marquezine é prestigiada por amigos e ganha nova festa de aniversário

Famosas assistem novo filme de Bruna Marquezine, 'Besouro Azul', e celebram estreia e o aniversário da atriz com festa

O mês de agosto é especial para Bruna Marquezine! Além de ter completado mais um ano de vida no último dia 04, a atriz também está estreando nos cinemas internacionais com o filme Besouro Azul, da DC Comics.

Na noite de quarta-feira, 16, a artista foi prestigiada por famosas como a modelo e nutricionista Mariana Goldfarb e as atrizes Marcella Rica e Rayssa Bratillieri, que foram assistir ao longa nos cinemas no Rio de Janeiro.

"Eu amo essa besoura azul", elogiou Goldfarb ao publicar cliques coladinha com Bruna após a ida ao cinema.

De calça preta e uma blusa azul de laços, Marquezine surgiu se divertindo em vídeo publicado por Marcella Rica durante os "parabéns" em comemoração ao seu aniversário de 28 anos. "O mês da aniversariante", disse Bruna nos stories do Instagram ao exibir look.

Em meio à greve de atores de Hollywood, que já dura mais de cem dias, Bruna Marquezine e seu par romântico no longa, Xolo Maridueña, não estão podendo divulgar o filme e estão contando com o apoio dos amigos.

Bruna Marquezine apresenta comidas brasileiras ao público internacional

Prestes a estrear em Besouro Azul, seu primeiro filme em Hollywood, a atriz Bruna Marquezine decidiu abrir parte de sua vida ao público internacional. Em participação do canal gringo First We Feast, a morena mostrou um pouquinho da culinária brasileira para o mundo.

Com seu inglês impecável, Marquezine escolheu suas comidas brasileiras favoritas para apresentar ao seu novo público. A artista escolheu snacks como paçoquinha, pão de queijo, bolacha recheada, açaí com leite ninho, guaraná e queijo com goiabada para experimentar em frente à câmera.

No vídeo, Bruna explicou várias tradições brasileiras, como a festa junina, ensinou como pronunciar o nome das comidas corretamente e até mesmo deu detalhes de como os alimentos são feitos. Por fim, ela também dividiu várias expressões brasileiras com o público internacional.