Bruna Marquezine apresenta comidas brasileiras ao público internacional

A atriz Bruna Marquezine exibiu seu inglês de invejar ao apresentar suas comidas brasileiras preferidas; confira o vídeo!

Prestes a estrear em Besouro Azul, seu primeiro filme em Hollywood, a atriz Bruna Marquezine decidiu abrir parte de sua vida ao público internacional. Em participação do canal gringo First We Feast, a morena mostrou um pouquinho da culinária brasileira para o mundo.

Com seu inglês impecável, Marquezine escolheu suas comidas brasileiras favoritas para apresentar ao seu novo público. A artista escolheu snacks como paçoquinha, pão de queijo, bolacha recheada, açaí com leite ninho, guaraná e queijo com goiabada para experimentar em frente à câmera.

No vídeo, Bruna explicou várias tradições brasileiras, como a festa junina, ensinou como pronunciar o nome das comidas corretamente e até mesmo deu detalhes de como os alimentos são feitos. Por fim, ela também dividiu várias expressões brasileiras com o público internacional.

Confira o vídeo:

Bruna Marquezine se sentiu insegura com carreira internacional

Apesar de ter embarcado de cabeça em sua nova carreira em Hollywood, Bruna Marquezine teve algumas inseguranças no início de sua jornada. Em recente participação no podcast Lone Lobos, apresentado por seu amigo e colega de elenco, Xolo Maridueña, a atriz deu mais detalhes sobre medo que sentia no início.

Em conversa descontraída, Marquezine admitiu que por ser brasileira, ela ficava nervosa com a barreira do idioma nesta nova jornada internacional. Quando questionada sobre isso, ela admitiu que tinha medo de não conseguir se expressar adequadamente em um segundo idioma quando conheceu o amigo nos sets de Besouro Azul.

"Eu me sinto limitada quando falo inglês. Eu estou sendo eu mesma, mas uma versão menos interessante, porque às vezes eu sinto que não consigo me expressar como me expresso em português", confessou Bruna no programa.

Em seguida, a atriz brincou com o Xolo, que caiu em risada. "Em português eu sou mais legal, mais rápida e mais engraçada. Em inglês, às vezes, demoro um pouco [para pensar]", finalizou Marquezine.