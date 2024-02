Bruna Marquezine é cotada para participar de novo filme em Hollywood

Após estrelar 'Besouro Azul', Bruna Marquezine é cotada para participar da adaptação de livro best-seller em Hollywood; saiba mais!

Parece que a atriz Bruna Marquezine pode retornar para Hollywood antes do que imaginávamos! Segundo o insider DeuxMoi, a artista está sendo cotada para participar da adaptação de um livro best-seller, 'Os Sete Maridos de Evelyn Hugo', escrito por Taylor Jenkins Reid.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o insider, que já revelou várias novidades dos bastidores da indústria do entretenimento, compartilhou uma resposta de um seguidor, que afirmava ter a estrela de 'Besouro Azul', da DC, como possível escolha para o filme. "Bruna Marquezine está sendo considerada para estrela a adaptação de Evelyn Hugo", disse a mensagem.

'Os Sete Maridos de Evelyn Hugo' conta a história de uma atriz fictícia, com raízes latino-americanas, que fez grande sucesso na Era de Ouro de Hollywood. Aos 79 anos, ela decide se abrir sobre sua história para uma jornalista de pouco sucesso, Monique Frant.

O longa será uma produção feita pela Netflix e deverá chegar ao catálogo do streaming nos próximos anos. Mesmo sem iniciar oficialmente a produção, o filme contará com roteiro de Liz Tigelaar (da série 'Pequenos Incêndios Por Toda Parte') e direção de Leslye Headland (da série 'Boneca Russa').

Bruna Marquezine rouba a cena em show da Anitta

No último dia 21, Bruna Marquezine atraiu todos os olhares e chamou atenção ao marcar presença no ensaio do bloco de carnaval da cantora Anitta. A atriz apostou em um top cropped e calça jeans de cintura baixa para comparecer ao evento.

O modelito da musa deixou à mostra a cinturinha fina dela e sua barriga sarada e reta. Durante o show, Bruna teve a oportunidade de subir ao palco para dançar com Anitta e se divertiu bastante. Vale lembrar que Bruna Marquezine faz treinos com o personal trainer Chico Salgado, que é responsável pela boa forma de várias famosas, como Angélica e Grazi Massafera.

