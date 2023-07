Brigitte Bardot é socorrida às pressas em sua casa

Aos 88 anos, Brigitte Bardot enfrenta dificuldade para respirar e o serviço de emergência é chamado para a sua casa

A atriz francesa Brigitte Bardot precisou ser socorrida às pressas após apresentar um problema de saúde em sua casa em Saint-Tropez. De acordo com o site Daily Mail, a artista enfrentou uma dificuldade de respirar e sua família chamou o serviço de emergência para ajudá-la nesta quarta-feira, 19.

O marido dela, Bernard d'Ormale, confirmou o chamado para uma ambulância atender a atriz às pressas porque ela teve uma oscilação em sua respiração. “Era por volta das 9h quando Brigitte teve problemas para respirar. A respiração dela estava mais forte do que o normal, mas ela não perdeu a consciência. Vamos chamar de uma oscilação respiratória. Como todas as pessoas de uma certa idade, ela não aguenta mais o calor. Isso acontece quando você tem 88 anos. Ela não deve fazer esforços inúteis”, informou ele.

O serviço de resgate colocou Brigitte Bardot em um suporte de oxigênio e ela melhorou o seu quadro de saúde. Por enquanto, a família não divulgou mais informações sobre o estado de saúde dela.

Vale lembrar que Brigitte Bardot fez grande sucesso no cinema, com 47 filmes gravados entre as décadas de 1950 e 1970, e se tornou um símbolo sexual da época.

MC Marcinho passou por cirurgia no hospital

O cantor MC Marcinho passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 13, para o implante de um coração artificial. De acordo como boletim médico, o procedimento ocorreu dentro do previsto e não teve intercorrências. Assim, o estado de saúde do artista segue estável e ele está em recuperação. Na legenda do post sobre a atualização, a equipe dele escreveu: “A fé move montanhas”.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assitência ventricular (DAV), que é usado para bombear o sangue pelo corpo para ajudar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Vale lembrar que MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira, 10, e foi intubado e sedado na UTI. Antes disso, ele já utilizava um marcapasso e também o ECMO, que é um tipo de pulmão artificial. Outro boletim médico nesta semana informou que o funkeiro foi diagnosticado com cardiopatia e doença renal crônica.