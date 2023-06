Brasileiros entram para Academia e passam a votar no Oscar; veja quem são

Entre os 398 novos membros da Academia, estão alguns brasileiros e até mesmo a cantora Taylor Swift

Brasileiros! Nesta quarta-feira, 28, foi divulgada a nova lista de convidados para fazer parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os membros podem votar para o Oscar e teremos representantes do cinema brasileiro entre os possíveis novos integrantes da tão prestigiada academia.

Anita Rocha da Silveira, diretora de filmes como Medusa e Me Mate, Por Favor, e Fernando de Goes, um pesquisador da Pixar, produtora de filmes como Os Incríveis, Wall-E, Carros, entre muitos outros sucessos cinematográficos. Caso aceitem, eles passarão a ser membros da instituição e poderão votar para o Oscar.

Outros grandes nomes da sétima arte também estão integrando a lista, como os atores Paul Mescal (Aftersun), Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) e Lashana Lynch (A Mulher Rei), a cantora Taylor Swift, que logo virá ao Brasil para alguns shows, e o escritor Kazuo Ishiguro (Os Vestígios do Dia, com qual ganhou um Prêmio Nobel de Literatura), são outros dos convidados.

A lista conta com um total de 398 convites, de diversas categorias. “A Academia tem o orgulho de receber esses artistas e profissionais como membros”, disse Bill Kramer, CEO da Academia, e Janet Young, presidente. “Eles representam um talento global extraordinário em todas as disciplinas cinematográficas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências do cinema e nos fãs de cinema em todo o mundo”, completaram.

Anita usou suas redes sociais para celebrar a indicação. “Feliz”, escreveu ela em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Seu segundo filme, Medusa, já passou por mais de cem festivais de semana e estreou nos cinemas em abril deste ano.

Fernando Goes é um paulista que vive nos Estados Unidos. Ganhador de um Oscar na categoria Scientific and Technical Awards (Prêmios Científicos e Técnicos), foi responsável, ao lado dos colegas, por desenvolver um sistema para a simulação da dinâmica de objetos elásticos usado em inúmeras produções de estúdio. “Muito feliz de ser um novo membro da academia!”, escreveu ele, em seu Linkedin.