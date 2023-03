Boninho vê Ana Furtado pronta para cobrir o Oscar 2023 e faz pergunta especial

Boninho fica encantado ao ver sua esposa, Ana Furtado, com look sofisticado para cobrir o Oscar 2023 na TNT e revela que fez pedido especial

O diretor de TV Boninho (61) ficou surpreso ao ver a primeira foto de sua esposa, a apresentadora Ana Furtado (48), com o look que usará para a cobertura do Oscar 2023 no canal TNT. Ele compartilhou a imagem nas redes sociais e exibiu sua amada toda elegante com um vestido vermelho decotado e maquiagem impecável.

Na legenda da foto, Boninho se derreteu ao falar da beleza da amada e revelou que a pediu em casamento mais uma vez. “Esse é o look que a Ana Furtado vai apresentar o Oscar e mandou primeiro para mim! Já pedi em casamento de novo! Boa sorte meu amor! Sucesso”, disse ele.

Ao ver o post do maridão, Furtado respondeu: “Eu aceito”.

Vale lembrar que Ana Furtado assinou contrato com o canal TNT neste ano para ser a apresentadora oficial de premiações. A primeira aparição dela na nova emissora foi durante a transmissão do Grammy em Fevereiro. Neste domingo, 12, ela voltará à telinha para comandar a transmissão do Oscar 2023 direto dos Estados Unidos.

“Olá! Eu sou Ana Furtado, apresentadora, jornalista, atriz e agora embaixadora. Isso mesmo! Eu sou a embaixadora das premiações aqui na TNT! Isso significa que eu vou estar com vocês nas maiores premiações de música, filmes e séries do mundo! Sim, em todas as premiações da TNT! Eu estou pronta! E já vamos começar nesse domingo, com o Grammy Awards! Então vai treinando o gogó, o passinho de dança, separa um lookinho bafo, vamos vibrar juntos com a música! Aqui na TNT e na HBO Max”, disse ela em seu vídeo de apresentação sobre o novo trabalho.

Filha de Ana Furtado e Boninho capricha na pose em foto com o pai

A apresentadora Ana Furtado (49) encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto do seu marido, o diretor Boninho (61), com a filha, Isabella (15). Ela registrou uma pose divertida de pai e filha durante a cobertura do carnaval na Marquês de Sapucaí.

Os dois apareceram fazendo biquinho e pose para a mamãe coruja. “O quanto eu amo esses dois? Não tem medidas! Mais um carnaval inesquecível ao lado dos meus amores. E contando...”, disse ela.

Nas redes sociais, os internautas ficaram impressionados com o quanto Isabella já cresceu. “Ela está enorme”, disse a atriz Deborah Secco (43). “A Belinha está a carada mãe”, afirmou um seguidor. “Essas crianças crescem muito rápido! Está uma linda moça”, contou outro.