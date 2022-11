Blake Lively se derrete por Ryan Reynolds dançando e brinca: ‘Pode engravidar já estando grávida?’

Atriz Blake Lively está esperando o quarto filho de seu relacionamento de mais de 10 anos com Ryan Reynolds

O ator Ryan Reynolds (46) apareceu em um vídeo mostrando todo seu gingado para dança, enquanto ensaiava ao lado de Will Ferrell (55), para o filme de natal Spirited, que foi lançado recentemente este ano, que conta também com outros grandes nomes do cinema, como Tracy Morgan e Octavia Spencer.

“Você tem que estar disposto a ser ruim em alguma coisa se você quiser ser... um pouco menos pior? Aqui está Will e eu provando esse ponto! Estamos muito felizes pelo amor por Spirited!”, escreveu o astro na legenda da publicação.

Nos comentários, a atriz Blake Lively (35) se derreteu pelo ator dançando e brincou: “Você pode engravidar já estando grávida?”. Ela espera o quarto filho do casal. Blake e Ryan estão juntos desde 2012, mas se casaram apenas em 2021, e já são papais de três meninas: James, de 7 anos, Inez, de 6 anos, e Betty, de 3 anos.

Ryan Reynolds descobre pólipo ao fazer colonoscopia em vídeo de campanha

Ryan Reynolds revelou nas redes sociais recentemente que descobriu um pólipo ao fazer uma colonoscopia para um vídeo do YouTube. De acordo com seu médico, o crescimento de tecido anormal era "potencialmente fatal", podendo se desenvolver num câncer.

"É um passo simples que poderia literalmente salvar a sua vida", disse o ator de 45 anos. Após cerca de meia hora de exame, um dos médicos informou a ele que haviam encontrado um pequeno pólipo. "Isso provavelmente salvou a sua vida. Não é brincadeira, não estou exagerando. É exatamente por isso que fazemos os exames", disse o médico.

Ryan passou por um procedimento para remover o pólipo e reforçou a importância: "Você está interrompendo a história natural de uma doença, de um processo de algo que poderia ter se tornado um câncer e causado diversos problemas", disse ele na época.