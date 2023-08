Barbie, com Margot Robbie, é banido de países da Ásia; entenda o motivo

Filme de Greta Gerwig, Barbie também já foi banido algumas semanas atrás de outros países

Parece que não é todo lugar que Barbie é bem-vinda! Algumas semanas depois de ser banido do Vietnã, o longa de Greta Gerwig estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling também não será mais exibido em outros países como Líbano e Kuwait. Este último também barrou o filme de terror Fale Comigo, por possuir um ator trans em seu elenco.

De acordo com informações do Now This News, o Líbano decidiu banir o filme por explorar temas relacionados a gênero e sexualidade. A decisão partiu do ministro da Cultura do país, Mohammad Mortada, que apontou Barbie como um longa que desafia os “valores da fé e da moralidade”, além de “promover a homossexualidade e a transformação sexual”.

O filme, na verdade, não fala abertamente sobre sexualidade em nenhum momento, porém, conta com atores abertamente integrantes do grupo LGBTQIA+, como Kate McKinnon e Hari Nef. Além disso, discute inclusão e equidade de gênero. Enquanto isso, o Kuwait baniu o longa porque encoraja “ideias e crenças estranhas à sociedade e à ordem pública” do país, de acordo com a agência de notícias estatal KUNA.

Que a trilha sonora de Barbie é completamente estrelada, todos nós já sabemos. Nomes como Dua Lipa, Tame Impala, Charli XCX, Billie Eilish e Lizzo figuram entre os artistas. Porém, um ator faz parte desse elenco: Ryan Gosling. O canadense que interpreta o Ken precisou ser convencido pela diretora e roteirista do longa, Greta Gerwig, a cantar para a produção.

Enquanto concedia uma entrevista para a Rolling Stone dos Estados Unidos da América, a diretora revelou que acreditava que Ryan Gosling hesitaria em cantar a música I’m Just Ken, e começou a ter uma abordagem muito específica para conseguir convencer o artista.

