'Barbie' bate recorde e conquista milhões de espectadores

Estrelado por Margot Robbie, Barbie ultrapassou o aguardado Oppenheimer

O filme da Barbie vem fazendo história. Com os lançamentos mais aguardados do ano, Barbie e Oppenheimer tem batido recordes em arrecadação de bilheteria. Neste final de semana, o filme dirigido por Greta Gerwig ficou em primeiro lugar com US$ 155 milhões arrecadados somente na estreia.

A marca faz da produção ser a maior estreia de um filme dirigido por uma mulher, segundo a revista Variety. Anteriormente, Capitã Marvel, filme codirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, se mantinha no título com US$ 153 milhões arrecadados em 2019.

O filme sobre a boneca mais famosa do mundo também levou o título de maior arrecadação de fim de semana deste ano. Isso faz a produção superar os US$ 146 milhões arrecadados do filme The Super Mario Bros, segundo a Variety .

Oppenheimer, o filme do diretor Christopher Nolan, foi lançado ao mesmo tempo que Barbie e bateu a marca de impressionantes US$ 80,5 milhões em seus três primeiros dias nos cinemas dos Estados Unidos.

Apenas as exibições da última quinta-feira, 20, do filme estrelado por Margot Robbie arrecadaram US$ 22,3 milhões, enquanto Oppenheimer, estrelado por Cillian Murphy, arrecadou US$ 10,5 milhões.

De acordo com o Box Office Mojo, site estadunidense que mostra a evolução das receitas das bilheterias dos cinemas, é possível saber as principais bilheterias de 2023 até o momento. Para o portal, a lista dos sucessos de público inclui Super Mario Bros., os lançamentos deste fim de semana, Spider-Man: across the Spider-Verse, Guardiões da Galáxia vol. 3, A Pequena Sereia e Avatar: o caminho da água.

Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela estar apavorada com novo trabalho

Até os grandes cineastas têm medo! Durante uma entrevista para o Inside Total Film Podcast, a diretora e roteirista de Barbie, Greta Gerwig, revelou estar apavorada para seu novo projeto. Em breve, ela irá comandar o reboot de As Crônicas de Nárnia, na Netflix.

A produção vai resgatar as histórias escritas por C. S. Lewis, que já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesta nova versão, Greta irá dirigir pelo menos dois filmes da nova versão da franquia de sucesso. Contudo, quando questionada se sua visão sobre o universo de Nárnia seria tão incrível quanto fez em Barbie, a diretoria contou que não sabia.