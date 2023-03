Atores de 'Jurassic Park' revelam como estão hoje em dia durante reencontro

Ex-atores mirins do filme 'Jurassic Park', Ariana Richards e Joseph Mazzello se reencontram e mostram fotos atuais para os fãs

Eles cresceram! Os ex-atores mirins Ariana Richards e Joseph Mazzello conquistaram os fãs ao interpretarem Lex e Tim no filme Jurassic Park, de 1993. Na trama, os dois interpretavam os netos do criador do parque dos dinossauros, John Hammond (Richard Attenborough). Agora, eles se reencontraram e registraram o momento nas redes sociais.

Joseph foi quem mostrou as fotos ao lado da ex-colega de elenco e comemorou a oportunidade de reencontrá-la depois de tantos anos das filmagens.

“Então isso aconteceu. Não vejo essa adorável senhora desde que ela era trinta centímetros mais alto que eu. E um grande obrigado ao cara por trás de nós por nos reunir todos esses anos atrás”, disse ele, mostrando uma foto deles na frente de uma imagem do diretor Steven Spielberg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joe Mazzello (@joe_mazzello)

Saiba por onde anda o Greg de 'Todo Mundo Odeia O Chris'

O ator Vincent Martella (30) marcou uma geração de fãs ao interpretar o personagem Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris. Cerca de 13 anos após o final do projeto, ele viralizou nas redes sociais com um recado para os fãs brasileiros. Ele compartilhou uma foto sem camisa e mostrou como é a sua aparência hoje em dia.

A interação com os fãs brasileiros aconteceu quando um site compartilhou uma comparação de fotos de antes e depois do rapaz. Quando ele viu a postagem, ele fez questão de comentar. “Oi, Brasil, olha como eu sou gosto”, disse ele. Em outro momento, ele completou: “Eu acho que estou bem nessas”.

Por fim, o rapaz se declarou: “Eu amo o Brasil. Obrigado a todos que me seguiram no Instagram”.