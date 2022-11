Ator da série Todo Mundo Odeia o Chris viraliza ao mostrar como está hoje em dia

O ator Vincent Martella (30) marcou uma geração de fãs ao interpretar o personagem Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris. Cerca de 13 anos após o final do projeto, ele viralizou nas redes sociais com um recado para os fãs brasileiros. Ele compartilhou uma foto sem camisa e mostrou como é a sua aparência hoje em dia.

A interação com os fãs brasileiros aconteceu quando um site compartilhou uma comparação de fotos de antes e depois do rapaz. Quando ele viu a postagem, ele fez questão de comentar. “Oi, Brasil, olha como eu sou gosto”, disse ele. Em outro momento, ele completou: “Eu acho que estou bem nessas”.

Por fim, o rapaz se declarou: “Eu amo o Brasil. Obrigado a todos que me seguiram no Instagram”.

i love brazil!



thanks to everyone who followed my ig @ thevincentmartella