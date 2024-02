Ator de Star Trek, Kenneth Mitchell morre aos 49 anos

A morte do ator Kenneth Mitchell foi anunciada neste domingo, 25. Ele lutou por cinco anos contra condição sem cura

O ator Kenneth Mitchell, que atuou em Star Treck: Discovery e Capitão Marvel, morreu aos 49 anos. A morte dele foi anunciada neste domingo, 25, por sua família nas redes sociais. Eles comunicaram que ele faleceu no sábado depois de lutar por mais de 5 anos contra os sintomas da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), que é uma doença sem cura.

"Com pesar, anunciamos o falecimento de Kenneth Alexander Mitchell, querido pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo. Ken era amplamente conhecido como ator em muitos filmes e programas de televisão. Ele retratou um aspirante olímpico, um sobrevivente do apocalipse, um astronauta, o pai de um super-herói e quatro Star Trekkers únicos. Ken era diligente e trabalhador em tudo o que fazia, mas como pai essas características encontraram sua expressão mais plena. Ele era extremamente dedicado a ser uma força positiva e lúdica na vida de seus filhos. Independentemente de suas deficiências posteriores, Ken descobriu uma vocação superior para ser mais plenamente ele mesmo com seus filhos. Ken ficará para sempre orgulhoso de quem seus filhos se tornaram", disseram.

Kenneth descobriu a ELA em 2018 e logo precisou usar uma cadeira de rodas. E sua família relembrou a luta dele pela vida. "Durante cinco anos e meio, Ken enfrentou uma série de desafios terríveis devido à ELA. E no verdadeiro estilo Ken, ele conseguiu superar cada um com graça e compromisso de viver uma vida plena e alegre em cada momento. Ken é eternamente grato pela enorme quantidade de amor e apoio infinito que recebeu de sua comunidade ao longo desta jornada. Especialmente a coragem, resiliência e força demonstradas por sua extraordinária esposa, família e amigos. Ele foi um doador, um ouvinte, um sentimentalista e um excelente observador do que está ao seu redor", finalizaram.

O ator deixou a esposa Susan, e os dois filhos, Lilah e Kallum.