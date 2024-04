Astro de Hollywood, Clint Eastwood surpreende em rara aparição aos 93 anos

Conhecido por atuar em filmes de ação e faroeste, o ator Clint Eastwood chamou atenção dos fãs ao surgir em rara aparição pública

O ator, cineasta, produtor e compositor Clint Eastwood agitou as redes sociais na última segunda-feira, 15, após fazer uma aparição pública. Ícone de Hollywood, o astro, que possui 93 anos atualmente, marcou presença em uma homenagem à primatologista e etóloga Jane Goodall.

Em imagens que circulam na web, é possível perceber que o ator de filmes de ação e faroeste foi fotografado em uma poltrona ao lado da homenageada, que completou 90 anos de vida. O evento ocorreu no último dia 24 de março no Sunset Cultural Center, em Carmel, na Califórnia, Estados Unidos.

A aparição inédita de Clint Eastwood, repercutida no site X, antigo Twitter, surpreendeu os fãs, que fizeram questão de elogiar a longa carreira do astro e rebater comentários maldosos a seu respeito. "O homem fez mais em sua velhice do que a grande maioria dos atores e diretores realiza em uma carreira inteira...", escreveu um internauta.

"O homem viu tanto e possui muita sabedoria. Ele deveria escrever um livro sobre como viu tudo mudar. Ele nasceu 8 anos antes do lançamento comercial da TV. Imagine ver o mundo passar do nada para a TV, para os computadores, para os telefones sem fio e pagers, etc. Imagine tudo isso…", declarou outro usuário da rede social.

Nas vésperas de completar 94 anos de vida, o ator e cineasta Clint Eastwood, nascido em 1930, marcou Hollywood por sua atuação em diversos filmes de ação e faroeste como 'Por Um Punhado de Dólares' (1964) e 'Os Imperdoáveis' (1992).

Antes de iniciar a carreira no cinema, o astro passou pelo exército e iniciou o trabalho na vida artística em papéis pequenos, como a participação na série 'Rawhide', exibida entre 1959 e 1966.

Seu último trabalho nas telinhas foi em 'O Caminho para Redenção' (2021), filme dirigido e estrelado por ele. A obra está disponível na plataforma de streaming Max, antiga HBO Max.

