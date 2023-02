Ashton Kutcher fala sobre relacionamento problemático com Demi Moore

O ator estadunidense Ashton Kutcher relembrou seu relacionamento problemático com a atriz Demi Moore

O ator Ashton Kutcher relembrou seu casamento conturbado com a atriz Demi Moore, nesta última terça-feira, 31. Os dois ficaram 6 anos juntos, entre 2005 e 2011. Em 2019, a famosa lançou uma biografia cheia de revelações, porém Ashton só veio a público recentemente para falar sobre. Quando o relacionamento começou o ator tinha 26 anos, e Demi tinha 41. Na época, a diferença de idades gerou muita polêmica.

Relacionamento entre Ashton Kutcher e Demi Moore

Demi Moore já era mãe de três meninas quando os dois começaram a se relacionar. Na época, Kutcher era um solteiro festeiro e um ator muito cobiçado em Hollywood por ser bonito, já a atriz tinha uma vida mais estável. No começo, os dois tinham uma relação mais privada, porém, em algum momento, a informação vazou: "No momento em que a informação vazou, minha vida mudou”, contou Ashton Kutcher. Na época, o relacionamento deles foi acompanhando rigorosamente pelo público e imprensa.

Ashton estava apaixonado, e assim que o relacionamento saiu a público, teve que lidar com diversas responsabilidades, como a de assumir o papel de padrasto das três meninas de Moore, Rumer, Scout e Tallulah Willis - filhas do relacionamento de Demi com Bruce Willis. Ashton acabou criando uma relação com elas, cuidava delas quando a namorada viajava a trabalho, porém foi uma “paternidade precoce”, e isso pesou muito para o ator: “Eu tinha vinte e seis anos, assumindo a responsabilidade por uma criança de oito anos, uma de dez e uma de doze anos. Foi demais [para digerir]". Hoje o ator ainda é amigo das antigas enteadas!

Infidelidade e aborto

No livro, Demi revela uma série de casos extraconjugais de Ashton durante o relacionamento dos dois e conta sobre o aborto. Durante uma época, os dois tentaram engravidar, porém, a infidelidade e alguns problemas na fertilização fizeram a atriz sofrer um aborto espontâneo, foi uma experiência traumatizante para os dois:

“Perder um filho que você acha que vai ter, e tão perto de pensar que vai ter um filho, é muito, muito doloroso. Todo mundo lida com isso de maneiras diferentes. Eu amo crianças. Eu não teria me casado com uma mulher que tinha três filhos se eu não amasse crianças. A ideia de ter outro filho teria sido incrível. [Mas] por alguma razão, eu tinha que ter essa experiência”, continuou.

Ashton assumiu que ficou bastante incomodado com a exposição gerada pelo livro da ex-mulher, uma vez que ele era muito jovem na época e não está disposto a abrir detalhes sobre sua vida pessoal. O livro biografia se chama “Inside Out”, nele Demi Moore abre o jogo sobre sua luta contra o vício (durante seu relacionamento com Ashton) - aonde ela voltou a beber após quase 20 anos sóbria- sua maternidade, relacionamentos e experiências pessoais em sua carreira.

O ator contou sobre sua reação quando leu e voltou aos holofotes por causa da exposição: “Eu fiquei puto da vida. Finalmente eu tinha chegado a um ponto em que a imprensa realmente me deixou de lado, [eu tinha] Mila, minha vida e minha família. E então, no dia seguinte, [os paparazzi] já estavam na escola dos meus filhos”.

Os dois se divorciaram em 2011, Kuther disse que a separação foi difícil: “Nada faz você se sentir um fracasso como o divórcio. O divórcio parece um fracasso total. Você falhou no casamento. É humilhante e embaraçoso. [Depois] Você assume a merda que fez de errado e segue em frente”.

Atualmente o ator é casado com Mila Kunis, atriz que trabalhou com ele na série “That '70s Show” na adolescência. Em 2012 os dois se reaproximaram e hoje são casados oficialmente desde 2015 e tem dois filhos, Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.

“O que fez nossa relação acelerar foi que eu sempre admirei Mila. Seus talentos, suas habilidades, seus dons. Mas eu sabia que ela não precisava de mim. E ela sabia que eu não precisava dela… Nós já conhecíamos toda a sujeira um do outro”, contou o astro. “Minha esposa é muito mais legal do que eu”.