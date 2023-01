That '90s Show: nova série na Netflix une nostalgia com elenco consagrado

13 anos depois do sucesso "That '70s Show", novo seriado será lançado no próximo dia 19 de janeiro; veja

Na próxima quinta-feira, 19, chega ao catálogo da Netflix a esperada That '90s Show. Continuação do sucesso That '70s Show, o seriado que promete ser um dos sucessos do ano terá como protagonista Leia, interpretada por Callie Heverda. Alguns personagens do elenco original também estarão de volta na nova versão.

17 anos depois, muita coisa aconteceu na vida do elenco. Isso porque alguns dos atores e atrizes viveram novos desafios, casaram e até tiveram filhos.

Relembre tudo o que rolou!

Ashton Kutcher (Michael Kelso) se casou na vida real com atriz Mila Kunis (Jackie Burkhart), que interpretava sua namorada na série.

Laura Prepon (Donna Pinciotti) ficou conhecida por entrar no elenco da série Orange Is the New Black , como Alex Vause. Topher Grace (Eric Forman) saiu da série abrutamente antes do final da última temporada para focar em sua carreira no cinema, e conseguiu, ele atuou em "Em Boa Companhia", "Predadores", "Homem Aranha", "Infiltrado na Klan", "Uma Noite Mais que Louca", entre outros filmes.

Wilmer Valderrama (Fez) namorou Demi Lovato por 6 anos, quando em 2016 os dois terminaram por não conseguirem conciliar suas agendas. Danny Masterson (Steven Hyde) participou de outros filmes e foi recentemente acusado do estupro de 3 mulheres e tinha chances de pegar até 45 anos de cadeira, porém, seu julgamento foi anulado. Com exceção de Danny Masterson e Mila Kunis, os outros atores do original foram confirmados na continuação.

Não conhece That '70s Show?

Para quem não conhece, "That '70s Show" é uma série de humor que acompanhava um grupo de adolescentes nos anos 70, trazendo referências da cultura pop, musical, cenários e moda da época. A série teve 8 temporadas, e apesar de ser um clássico sitcom, seguia uma história cheia de reviravoltas e complexos dos adolescentes da época. Apesar de se passar em 1970, a série atende tanto ao público que viveu sua adolescência neste período, quanto aos mais velhos e mais jovens.

That '90s Show

Como sucessora da primeira série, a sequência acompanhará adolescentes na década de 90, acompanhando Leia (Callie Heverda), a filha dos personagens Eric Forman (Topher Grace) e de Donna Pinciotti (Laura Prepon), e sua nova turma de amigos de volta ao porão dos Formans. A sequência foi escrita pelos mesmos criadores, Bonnie Turner e Terry Turner, porém, desta vez com Lindsey Turner, a filha do casal.