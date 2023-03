Arlequina, cantora e vigarista: relembre 3 vezes em que Lady Gaga surpreendeu no cinema

Se arriscando no cinema, Lady Gaga interpretou papéis marcantes nos três filmes que já protagonizou

Lady Gaga (36) construiu sua carreira surpreendendo o público. Entre vestidos de carne e videoclipes inovadores, ela transformou o mundo da música como ícone de sua geração. Apesar de ter marcado esse universo em peso, ela não se limitou à música no meio artístico. Se arriscando no cinema, Lady Gaga interpretou papéis marcantes nos três filmes que já protagonizou. Ainda gravando a sequência de Coringa como Arlequina, a cantora também interpretou uma vigarista e uma estrela musical.

Em Nasce Uma Estrela, de 2018, Lady Gaga lançava sua carreira de atriz com seu primeiro grande papel: uma aspirante à cantora que se torna estrela do pop. A trama pode soar familiar com a vida da compositora, mas é baseada em uma história clássica do cinema que vem sendo transformada em remakes desde o século passado. Com um sucesso estrondoso, a nova versão emplacou o hitShallow no topo das paradas mundiais, que até ganhou uma adaptação para o português nas vozes de Luan Santana (32) e Paula Fernandes (38). O longa, que foi nomeado em várias premiações, rendeu a primeira indicação ao Oscar de Lady Gaga, que concorreu como melhor atriz protagonista em 2019.

Depois do sucesso do filme, Lady Gaga não parou por aí. Após um ano, ela já estava se preparando para participar de mais uma produção. A atriz viveu Patrizia Reggiane, a vigarista que premeditou o assassinato do marido em Casa Gucci, de 2021. A trama, que foi baseada em uma história real da família bilionária, ficou caracterizada pelos sotaques italianos, os looks de grife e a interpretação de Lady Gaga.

Sem ceder ao simples, a cantora não pegou nenhum papel desde então que não fosse à altura de seu nível de iconicidade. Prestes a estrear como Arlequina, a famosa vilã dos quadrinhos, Lady Gaga promete trazer novos ares para a personagem enquanto a sequência de Coringa é transformada em um musical.