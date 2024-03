Antonio Fagundes reencarna papel divino e leva esperança ao setor: 'Retorno dos investimentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes comenta sobre sequência do filme Deus é Brasileiro após 20 anos de estreia

Depois de 20 anos da estreia do filme Deus É Brasileiro, Antonio Fagundes (74) está de volta ao papel do grandioso e temido Criador em Deus Ainda É Brasileiro, um spin-off do longa que fez sucesso em 2003. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou sobre o retorno da produção baseada no conto O Santo Que Não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014).

Na sequência, o Todo-Poderoso se mostra descontente com os rumos que as pessoas estão dando à Terra e decide retornar ao Brasil para tentar identificar se deve ou não dar uma nova chance à humanidade, que constantemente tem protagonizado guerras e momentos de desespero.

“Uma pessoa quase estraga seu segredo e, para isso, Ele precisa transformá-la temporariamente em uma cabra!”, diz Fagundes, que dá toque de bom humor ao seu personagem, ninguém menos que Deus.

Dirigido por Cacá Diegues (83), o longa protagonizado por Fagundes tem como marca a esperança como sua força motriz. “Estamos em uma fase de reestruturação das políticas públicas e de retorno gradual dos investimentos. Tudo indica que o cinema brasileiro voltará com tudo!”, celebra Paula Barreto (64), sócia da LC Barreto, que produz o filme.

E pelo jeito Fagundes segue com a mesma energia da equipe de Deus Ainda É Brasileiro. Depois de gravar por semanas em um cenário paradisíaco no estado de Alagoas, ele conta que não tinha dúvidas que seria um projeto prazeroso de ser feito.

“Quando o Cacá me chamou, eu não quis nem ler o roteiro, falei: ‘Claro, estou direto nessa’. E foi muito prazeroso fazer, eu acho que vai ser um filme lindíssimo como o primeiro era”, disse o artista sobre o longa, que tem previsão de estreia no segundo semestre deste ano.