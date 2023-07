Amy Schumer dá sua opinião sobre "Barbie" após recusar o papel

A atriz e comediante Amy Schumer negou o papel principal em "Barbie", mas não deixou de conferir o filme nos cinemas; saiba a sua opinião!

Muito antes de Margot Robbie se tornar a Barbie do filme de Greta Gerwig, a comediante Amy Schumer ia ocupar o papel principal do longa. Contudo, a atriz acabou saindo do projeto após um tempo por divergências criativas. Mas isso não a impediu de conferir o assunto do momento no cinema.

Nesta segunda-feira, 24, Amy compartilhou uma foto em seu Instagram e revelou que foi assistir Barbie e seu concorrente, Oppenheimer, nos cinemas. "Eu realmente gostei de Barbie e Oppenheimer, mas eu acho que eu deveria ter feito o papel de Emily Blunt. Melhore, Hollywood", brincou a atriz.

Nos comentários, os seguidores da comediante falaram sobre a sua breve opinião e relembraram a ausência da atriz no blockbuster. "Eu gostaria se ver a sua versão de Barbie", escreveu fã. "Isso é uma cena do filme da Barbie?", brincou outro com a foto de Schumer. "Eu concordo, eles realmente estragaram nisso", apontou seguidor sobre a comparação da atriz com Emily Blunt.

Por que Amy Schumer abandonou "Barbie"?

Em 2016, quando o projeto de Barbie foi iniciado, a comediante Amy Schumer foi escalada para viver a boneca mais famosa do mundo. Porém, após um tempo, ela decidiu abandonar a produção. E em entrevista recente, ela revelou o verdadeiro motivo por deixar o filme de Greta Gerwig.

Durante sua participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Schumer disse que abandonou o longa por "diferenças criativas". Ela também alegou que o filme não era tão "feminista e legal" como a versão que chegou aos cinemas em 20 de julho.

Contudo, ela não desmereceu o rumo que o projeto tomou após sua saída e afirmou que estava ansiosa para ver o resultado de Barbie. "Mal posso esperar para ver o filme, parece incrível. Acho que dissemos que [o motivo da saída] era conflito de agenda. Mas, na verdade, foram apenas diferenças criativas. Porém, há uma nova equipe por trás disso e parece ser um filme muito feminista e bem legal, então vou assistir ao filme", disse Schumer.