Aílton Graça fez tratamento de beleza com sangue para interpretar Mussum

Como assim? Aílton Graça passou por procedimento estético inusitado para dar vida ao Mussum no cinema; entenda como funciona

O ator Aílton Graça precisou passar por um procedimento estético pra lá de incomum para estrelar a produção de cinema ‘Mussum: o filmis’. É que o artista se submeteu a um tratamento de beleza com a aplicação do próprio sangue para rejuvenescer a aparência e ficar a cara do comediante por alguns dias.

Em entrevista ao Jornal Extra, Mari Pin, a supervisora de caracterização do filme que contará a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, explicou que a produção precisou recorrer a técnicas diferentes para conquistar a semelhança física entre Aílton e o humorista, principalmente durante sua juventude.

Além de estudar mínimos detalhes como os trejeitos de Mussum, o ator também foi parar no consultório de um cirurgião dentista para realizar alguns procedimentos estéticos de curta duração, incluindo uma injeção de plasma gel. A substância, que é retirada do próprio sangue, é injetada na face para preencher e proporcionar volume aos tecidos, principalmente na região dos olhos.

Segundo o jornal, a supervisora levou alguns dias para convencer o ator a passar pela mudança. Embora a caracterização do personagem tenha sido invasiva, ele recuperou a aparência natural em apenas três dias. Além disso, Aílton fez sucesso como Mussum e o filme, que estreia em novembro deste ano, levou seis prêmios no Festival de Cinema de Gramado.

Confira o antes e depois de Aílton Graça:

Relembre a trajetória de Aílton Graça:

Além de interpretar Mussum nos cinemas, Aílton Graça acumula sucessos na televisão, como Avenida Brasil, Flor do Caribe, Salve-se Quem Puder e sua mais recente aparição em Travessia na Globo. Inclusive, o ator foi companheiro de elenco de Viviane Araújo e brilhou no papel de Xana na novela ‘Império; relembre a parceria!