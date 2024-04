Advogados de Angelina Jolie fazem acusação contra Brad Pitt

A batalha na justiça entre Angelina Jolie e Brad Pitt por causa da venda de uma vinícola ganhou mais um capítulo nesta semana

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt se separaram há alguns anos, mas seguem com seus nomes ligados por causa de uma batalha na justiça. Há alguns anos, eles brigam por causa da venda de uma vinícola que compraram juntos na França, já que não concordam com os termos para a venda do local.

Com isso, em uma novidade no processo, os advogados dela fizeram uma acusação contra ele.

De acordo com o site da Revista People, os advogados de Jolie acusaram Pitt de ter cometido abuso físico contra a ex-mulher antes da briga no avião, que foi o episódio que culminou na separação deles em 2016. A equipe de defesa dela alegou que os atritos entre eles é algo mais antigo.

“Embora o histórico de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado bem antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou o seu abuso físico para as crianças. Jolie, então, o deixou imediatamente”, disse o advogado dela no processo.

Porém, um amigo próximo de Brad Pitt negou as acusações. “Este é um padrão de comportamento. Sempre que há uma decisão que vai contra o outro lado, eles optam por introduzir informações enganosas, imprecisas e irrelevantes como uma distração”, afirmou a fonte.

Os dois brigam na justiça porque Brad Pitt exige uma cláusula de não-depreciação e de sigilo de Angelina Jolie, que seria uma forma de proteger o negócio. Porém, ela não concorda. A disputa pela vinícola começou em 2022, quando ela tentou vender sua parte para outra empresa sem avisar Pitt, e ele travou o negócio dizendo que ela iria prejudicar a reputação do local.

Shiloh decide morar com Brad Pitt

O ator Brad Pitt está radiante com uma decisão de sua filha Shiloh, fruto do casamento com Angelina Jolie. A menina de 17 anos decidiu se mudar para a casa do pai depois de morar com a mãe por vários anos.

De acordo com a revista In Touch, a mudança deverá acontecer em breve e a jovem vai morar com o pai na mansão dele em Los Feliz, que é avaliada em US$ 8,3 milhões. “Shiloh não está infeliz com Angelina, mas ela fará 18 anos em breve e quer agitar a vida. Além disso, ela adora Brad e sempre foi a filhinha do papai. Brad ficou em êxtase quando Shiloh tomou a decisão”, disse uma fonte da publicação.

Angelina Jolie não teria ficado nada feliz com a decisão da filha, já que ela lutou pela guarda dos filhos quando se separou do ex-marido há cerca de oito anos. Apesar da mudança para a casa do pai, Shiloh vai continuar morando perto da mãe e poderá ir lá quando quiser para visitá-la.

Vale lembrar que Brad Pitt e Angelina Jolie tiveram seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.