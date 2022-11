William, ex-jogador do Corinthians, compra uma das mansões mais caras de Orlando, nos Estados Unidos

Ex-jogador do Corinthians William compra mansão que pertencia a lenda do basquete americano, Shaquille O’Neal

O jogador William (34), ex-Corinthians, que hoje defende o Fulham, da Inglaterra, abriu a carteira! O atleta brasileiro adquiriu uma das mansões mais caras de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e pertencia a um dos jogadores mais importantes da história da NBA.

Pagando R$80 milhões, William e sua família, que conta com sua esposa Vanessa Martins e as filhas gêmeas do casal, Manuella e Valentina, irão ter uma mansão impressionante, que conta com 12 quartos e 15 banheiros.

Além disso, a residência conta com uma quadra de basquete de quase 560 metros quadrados, um teatro particular, uma garagem que acomoda mais de 17 carros e uma piscina de quase 5 metros de profundidade, além de um recurso de escalada em uma parede de rocha.

A nova residência do jogador pertencia a uma das lendas do basquete americano e do mundo, o quatro vezes campeão da NBA, três vezes MVP (Most Valuable Player) das finais, 15 vezes NBA All-Star, Shaquille O’Neal (50). William está nos Estados Unidos curtindo as férias, graças ao intervalo da Premier League, onde joga, devido à paralisação para a Copa do Mundo no Catar.

Vale lembrar que William esteve no Corinthians durante os anos de 2021 e 2022, mas acabou decidindo sair do clube paulista após não se encaixar no time, além de sofrer ameaças junto de sua família por parte da torcida. Assim, ele retornou à Premier League, onde já jogou por clubes como Arsenal e Chelsea, mas desta vez, para representar o Fulham.

Em seu Instagram, William se disse feliz por ir ao time inglês. "Estou muito feliz por vestir a camisa do clube mais antigo de Londres e voltar à Premier League! Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado @fulhamfc Que seja uma jornada de muitas vitórias!", escreveu ele na legenda.