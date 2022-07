Wesley Safadão constrói 'prainha' em seu aras: "Inventando as coisas"

O cantor Wesley Safadão mostrou a obra que está fazendo em sua fazenda para ter uma praia particular

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 19h57

Wesley Safadão (33) usou as redes sociais para mostrar para os fãs uma adaptação que está fazendo em sua fazenda.

No Stories do Instagram, o cantor contou que está fazendo sua 'prainha particular' e ao filmar sua propriedade, mostrou o local que estava sendo colocado uma faixa de areia à beira de um lago.

"Que comédia ali o Dom [seu filho caçula com Thyane Dantas] dando comida pros gansos. Eita!", disse o artista.

Em seguida, Safadão falou sobre a 'prainha': "Gente, quando eu fico aqui eu fico inventando as coisas. Estou metendo areia ali pra fazer uma prainha aqui dentro do aras. Que um dia fica pronto", completou o cantor.

Recuperação após cirurgia

Safadão atualizou os fãs sobre sua recuperação após precisar passar por uma cirurgia devido a uma hérnia de disco. Alguns dias após o procedimento, ele voltou às redes sociais e explicou que ficou sumido porque ainda sente alguns desconfortos, mas ressaltou que está se recuperando bem.

"[...] Recuperação está maravilhosa. Alguns desconfortos nas costas onde foi a operação, na boca está um pouco inchada, pela posição que fiquei na cirurgia acabei machucando, por isso estou falando meio assim, talvez vocês não notem, mas ainda está bem machucado por dentro. Tirando isso, está tudo bem...", garantiu.

Confira as fotos da 'prainha particular' de Wesley Safadão:

Reprodução/Instagram