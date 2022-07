Wesley Safadão fala sobre sua recuperação após cirurgia: "Está tudo bem"

O cantor Wesley Safadão voltou às redes sociais e deu detalhes sobre sua recuperação

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h30

Wesley Safadão(33) usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para atualizar os fãs sobre sua recuperação.

O cantor precisou passar por uma cirurgia devido a uma hérnia de disco. Alguns dias após o procedimento, ele voltou às redes sociais e explicou que ficou sumido porque ainda sente alguns desconfortos, mas ressaltou que está se recuperando bem.

"Vim dar um 'oi', dizer que estou muito feliz, acordei muito bem, graças a Deus. Já, já estamos de volta, recuperação está maravilhosa. Alguns desconfortos nas costas onde foi a operação, na boca está um pouco inchada, pela posição que fiquei na cirurgia acabei machucando, por isso estou falando meio assim, talvez vocês não notem, mas ainda está bem machucado por dentro", disse ele no começo do vídeo publicado no Stories do Instagram.

Em seguida, Safadão confessou que demorou para aparecer na web porque estava com o rosto inchado. "Tirando isso, está tudo bem. Quero dizer que estou feliz, grato a Deus, aos amigos, família aos fãs. Obrigada por todo carinho que eu recebi esses dias. Eu não apareci antes porque o semblante não estava legal, estava inchado", completou.

Alta hospitalar de Wesley Safadão após cirurgia

Nesta última segunda-feira, 11, Wesley Safadão recebeu alta do hospital após ser submetido a uma cirurgia. A notícia foi dada pelo próprio cantor através das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo mostrando a recuperação e aproveitou para agradecer aos profissionais da saúde.

"Recebi alta, estou indo para casa continuar o tratamento. Obrigado meu Deus, Dr. Francisco e Dr. Roberto e equipe por toda a dedicação e cuidado. Minha gata Thyane que esteve ao meu lado cada segundo, e minha gratidão a vocês, por todas as orações e mensagens! Logo, logo estarei de volta. Amo vocês", escreveu ele.