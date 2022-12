Viviane Araújo impressiona com árvore de Natal personalizada com nomes da família

Atriz Viviane Araújo mostrou detalhes da decoração de sua ávore e surpreendeu com enfeites personalizados

A casa de Viviane Araújo (47) está pronta para o Natal. Nesta quarta-feira, 14, a musa de Carnaval compartilhou vídeos mostrando como ficou a decoração para este ano especial com Joaquim e encantou.

Admirada com o trabalho feito de uma especialista, a artista gravou os detalhes dos enfeites colocados no objeto. Em homenagem a sua família foram colocados os nomes dela, do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim.

Além dos nomes inteiros também foram postos os apelidos de cada um deles. Bolas douradas, folhas vermelhas e luzes fizeram parte da decoração.

"Que incrível a minha árvore de Natal", exclamou Viviane Araújo ao mostrar sua árvore para o primeiro Natal do herdeiro.

Veja a árvore de Natal de Viviane Araújo:

De biquíni, Viviane Araújo revela corpo real e mostra gordura localizada: ''Tirar daí''

Após três meses do nascimento do filho, Joaquim, Viviane Araújo mostrou como está o seu corpo durante uma sessão de beleza. Na terça-feira, 13, ela gravou a consulta nos stories de seu Instagram e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

No vídeo, a musa de Carnaval, que vem chocando com sua barriga chapada, revelou que está com algumas gordurinhas localizadas na região das costas.

Gravando-se pelo espelho, Viviane Araújo mostrou um pouco do momento que recebia marcações na região antes de realizar um procedimento para se livrar dos "pneus".

