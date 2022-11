Sthefany Brito coloca à venda mansão de R$ 14 milhões que comprou de jogador de futebol

Sthefany Brito coloca mansão que vive ao lado do marido e do filho à venda dois anos após adquirir imóvel

A atriz Sthefany Brito (35) colocou à venda por R$ 14 milhões a mansão em que vive com o marido, o empresário Igor Raschkovsky (34), o filho Antonio (02) e mais três cães. Localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a residência tem como vizinhos a influenciadora digital e atriz Jade Picon (21), os jogadores Gabigol (26) e Edmundo (51), além de outros famosos.

Segundo o jornal Extra, a mansão pertencia ao jogador de futebol Bruno Henrique, do clube Flamengo, e foi comprada por R$ 10 milhões há pouco mais de dois anos. Com mais de 300 m², o imóvel conta com um amplo jardim, piscina, além dos cômodos comuns de uma casa. O quarto do herdeiro da estrela foi completamente decorado um pouco antes de o menino vir ao mundo.

Apesar de querer vender a mansão, a irmã do ator Kayky Brito (34) não pretende se mudar para longe de onde vive atualmente. A famosa deseja comprar um novo lar em Itanhangá, também localizado na Zona Oeste da capital carioca.

Sthefany Brito celebra aniversário de 2 anos do filho

Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo do filho, Enrico. Na gravação publicada no feed do Instagram, a atriz mostra vários momentos dele, inclusive de quando ele era menor, e prestou uma linda homenagem ao herdeiro.

"Hoje é o dia mais especial da minha vida… Dia que nasce o amor da minha vida, o carinha que me arranca lágrimas quando sorri… Às vezes parece que ele nasceu ontem e às vezes tenho a sensação de que já se passaram 10 anos!", começou a artista no começo da legenda.

Em seguida, Sthefany falou sobre o amor que sente pelo filho. "É muuuito amor, um amor que transborda, vira lágrima! Já choraram de tanto amor? Eu não sabia o que era isso até ele chegar na minha vida! É lágrima de gratidão, de amor, de benção, de vida! Eu poderia tentar explicar, mas não chegaria nem perto de conseguir dizer o que esse serumaninho significa pra mim! Ele é minha vida, minha alma, meu sorriso fácil, meu pensamento de todos os segundos, a grande prova de que Deus existe porque ele é um pedaço de Deus aqui na Terra!", declarou.