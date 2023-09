Simaria Mendes impressiona ao revelar novo cômodo de sua mansão

Cheia de estilo e luxuosa, Simaria Mendes impressiona ao revelar decoração escolhida para novo cômodo de sua casa

A cantora Simaria Mendes revelou como será um novo cômodo de sua mansão. Em seus stories, a artista publicou fotos do projeto de seu novo escritório e chamou a atenção com os detalhes luxuosos do espaço para realizar suas tarefas.

Dona de um estilo sóbrio e ousado para se vestir, a famosa mostrou que também segue a linha de poucas cores em sua casa. Combinando com a decoração já existente de seu lar, o ambiente será todo em branco e com detalhes em preto.

Alguns objetos com cor serão colocados no local para dar um toque especial de elegância e luxo como uma cadeira rosa e vasos com plantas em amarelo. "Meu escritório novo", escreveu ao revelar um pouco do projeto.

Tempos atrás, a irmã de Simone Mendes se gravou cozinhando e impressionou ao exibir sua cozinha de conceito aberto. Enquanto cozinha, a musa pode desfrutar de uma vista e da piscina de sua mansão.

Simaria se pronuncia sobre affair com Ailton Maranhão

A cantora Simaria Mendes interagiu com seus seguidores na companhia dos filhos, Giovanna e Pawel. Em seus stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas questões enviadas pelos fãs.

Em uma delas, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, foi questionada sobre estar em um relacionamento com o empresário Ailton Maranhão. O milionário, que há 25 anos gerencia bares e restaurantes em Goiânia, foi apontado como o suposto affair da coleguinha.

Brincando estar brava e um pouco irritada, Simaria, que está solteira desde o fim do casamento com o pai de seus filhos, então se pronunciou sobre o romance com o empresário riquíssimo. "O meu chapa, eu não sei quem é não, esse rapaz, já arrumaram tanto noivo pra mim, é cada bofe lindo, meu deus, é cada bofe, é de estronda o Brasil, é o grito país. Me respeite como mulher, rapaz, onde é que vocês me viram agarrada com alguém?", disparou.