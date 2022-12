Rafael Cardoso e Mari Bridi colocam mansão milionária à venda após separação

Rafael Cardoso e Mari Bridi vão vender mansão na qual moraram por anos; espaço foi adquirido por uma fortuna

Após anunciarem o fim do casamento, o ator Rafael Cardoso (37) e Mari Bridi (37) decidiram colocar à venda a casa em que moram no Itanhangá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O imóvel fica em um condomínio fechado, foi reformado pelo casal após a compra, no valor de R$ 2 milhões e deve ser vendido por pelo menos o dobro. As informações são do jornal Extra.

Rafael havia incluído uma piscina, móveis novos e uma pintura diferente da original. A casa também tem uma área verde extensa, com espaço de lazer e playground.

O ator tem morado na fazenda que tem na região serrana do estado, onde planta orgânicos, enquanto Mari permanece no imóvel com os dois filhos, Aurora (08) e Valentim (04).

O término de Rafael Cardoso e Mariana Bridi

O jeito que Rafael Cardoso anunciou a separação não agradou muito à ex-mulher. Durante um festival no Rio de Janeiro, o galã apenas disse ao Gshow que "estava solteirão".

Após o anúncio dele, foi a vez dela se pronunciar. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, finalizou.

Rafael Cardoso deu selinho em Jojo Todynho

Recentemente, o ator surpreendeu ao dar um selinho na também separada Jojo Todynho na Central da Copa, da TV Globo. "Ah, ela é uma querida. A galera estava me sacaneando, porque ela fez um funk proibidão para mim, que a gente nem pôde mostrar no ar aquele dia. E eu falei: ‘Jojo, não faz assim que eu vou ficar nervoso do seu lado e vou beijar na tua boca. Ela falou: ‘Pode beijar’. Eu falei que ia beijar no ar e ela duvidou (risos). E eu beijei. A Jojo é demais", afirmou.