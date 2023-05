Murilo Rosa coloca mansão milionária à venda nos Estados Unidos; veja fotos

Casa milionária do ator Murilo Rosa é localizada em condomínio de luxo próximo a parques da Disney

O ator Murilo Rosa (52) e Fernanda Tavares (42) estão com novos planos na vida pessoal e isso inclui mudança para uma casa nova. Os dois acabam de colocar à venda a mansão da família na Flórida, nos Estados Unidos. O imóvel tem mais de 222 metros quadrados .

Localizada na cidade de Kissimmee, a mansão faz parte de um condomínio luxuoso, próximo onde ficam os parques da Disney. São 4 quartos, 4 banheiros e um lavabo, cozinha ampla, sistema de aquecimento e uma belíssima área externa.

O destaque da casa vai para a sala enorme, que conta com um pé direito de chamar atenção. Duas janelas fazem parte da decoração, assim como os móveis simples e confortáveis.

Leia também: Bianca Andrade abre as portas de sua mansão luxuosa de R$ 18 milhões

Responsável pela venda do imóvel, o corretor Daniel Dourado, especialista na comercialização de residências de luxo nos Estados Unidos, revelou que o ator brasileiro está cobrando 510 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais.

Por fazer parte de um condomínio, o novo morador do imóvel poderá usufruir dos benefícios do empreendimento, que ainda conta com uma belíssima piscina, academia e até mesmo restaurante.

SAIA JUSTA COM ESPOSA

Recentemente, o ator Murilo Rosa revelou ter passado por uma situação inusitada em seu casamento com Fernanda Tavares. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele disse que sua esposa encontrou uma mensagem comprometedora em seu celular.

Segundo Murilo, uma seguidora mandou uma foto completamente nua e isso deixou acabou chamando atenção de Fernanda. Segundo ele, a modelo não costuma revirar o celular dele, mas foi bem na ocasião que ela precisou fazer algo.

"Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone... Mas ela nunca foi uma pessoa de pegar o telefone, vasculhar... Ela viu uma coisinha... Mas o que acontece? O direct é uma loucura, você recebe [nudes]...", começou o ator.

"Como ela não fica vendo essas coisas, sempre tem [nudes enviados por fãs], mas eu não sou um cara que fala: 'olha aqui amor o que estou recebendo'... [Nesse dia] ela viu um negócio desses, não tinha nada escrito, só estava uma imagem. Expliquei para ela. Ela sabe que [sou] uma pessoa que tem fãs e as pessoas mandam coisas", declarou.