Muito dinheiro! Saiba por quanto a mansão de Hebe Camargo foi vendida

Filho de Hebe Camargo revela por quanto vendeu a mansão milionária de sua mãe, que faleceu em 2012

A apresentadora Hebe Camargo viveu seus últimos anos de vida em uma mansão milionária na região do Morumbi, em São Paulo, que tinha 7 mil metros quadrados. Agora, a mansão foi vendida pela família dela, cerca de 11 anos após a morte da comunicadora. E o valor é impressionante!

A família tentava vender a mansão desde 2017. O imóvel estava avaliado em R$ 60 milhões, mas houve uma negociação e o valor da venda foi menor do que isso. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a mansão de Hebe Camargo foi vendida por cerca de R$ 30 milhões.

O filho de Hebe, Marcello Camargo, confirmou a venda da casa milionária e disse que o valor será dividido entre ele e os primos Helena e Claudinho, que são herdeiros de Claudio Pessuti. Além disso, Marcello contou que a decisão de dividir a herança de Hebe com os primos foi uma decisão dele após a morte da mãe, já que Pessuti era um grande parceiro de Hebe em vida.

Recentemente, a família também vendeu os carros que eram de Hebe. Ao todo, a apresentadora tinha cinco Mercedes-Benz e apenas uma, na cor branca, ficou com o filho dela como recordação, e as outras foram colocadas à venda. Um dos carros foi comprado pela apresentadora Gardênia Cavalcanti, do programa Vem Com a Gente, da Band.

Vale lembrar que Hebe Camargo faleceu no dia 29 de setembro de 2012. Ela estava com 83 anos de idade e sofre uma parada cardiorrespiratória. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e teve a despedida de vários amigos famosos, como Roberto Carlos e Silvio Santos, que até deu um selinho na parceira de emissora. O enterro aconteceu no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi.

Filho de Hebe já mostrou detalhes da mansão da mãe

Há alguns anos, Marcello Camargo mostrou detalhes da mansão de Hebe Camargo em seu canal no YouTube. Veja as imagens: