Mark Zuckerberg constrói abrigo milionário para o 'apocalipse'; saiba o motivo

Como assim? Mark Zuckerberg e outros bilionários estão investindo em bunkers secretos para sobreviver ao fim do mundo; entenda

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg e alguns outros bilionários criaram uma nova tendência imobiliária nos Estados Unidos. É que eles estão investindo milhões de dólares na construção de abrigos subterrâneos, conhecidos como bunkers. O motivo? Os ultra-ricos estão se preparando para um possível ‘fim do mundo’.

Apesar das especulações envolvendo o apocalipse - como a previsão dos maias de que tudo acabaria em 2012 - bilionários como Zuck estão criando medidas de proteção para outras ameaças, como guerras nucleares e mudanças climáticas extremas, que podem colocar em risco o futuro da humanidade; que tal conhecer mais sobre os donos e seus abrigos?

O complexo secreto de Mark Zuckerberg:

De acordo com informações do jornal norte-americano Wired, Mark Zuckerberg estaria construindo um complexo de prédios na ilha de Kauai, localizada no Havaí. O local seria cercado por um muro de cerca de 1,80 metro de altura e vigiado por seguranças durante todo o dia para proteger seu investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

Os funcionários e trabalhadores da ilha teriam assinado um termo assegurando que nenhuma informação sobre a construção do bilionário vazaria. Além de investir na confidencialidade, o empresário também não está economizando no complexo, que conta com 566 mil m², além de um abrigo subterrâneo de 1.524 m².

Peter Thiel luta para conseguir autorização:

O bilionário Peter Thiel, fundador do PayPal, já gerou polêmica com algumas ideias excêntricas. Além de expressar o desejo de ser preservado criogenicamente após sua morte, ele também busca o máximo de segurança em sua vida. O empresário está em busca de autorização para construir um alojamento luxuoso na Nova Zelândia.

Além de buscar proteção pessoal, Thiel também investe na área pós-apocalíptica através de uma empresa de propriedades. Por essa razão, ele se inscreveu para construir um amplo complexo à beira de um lago como seu esconderijo secreto. No entanto, segundo o The Guardian, as autoridades ainda não concederam permissão para a construção.

Herdeiros do Walmart teriam bunkers há anos:

As ideias de Zuck e Thiel não são tão inovadoras se comparadas com as dos herdeiros do Walmart. Há muito tempo, os Walton decidiram construir um complexo de lazer e segurança para enfrentar, não necessariamente o fim do mundo, mas outras ameaças. Após o 11 de setembro, eles perceberam a importância de ter um local seguro em caso de emergências, segundo o portal Terra.